Papa pide a gobernantes buscar una paz duradera

El papa León XIV exhortó a líderes mundiales a buscar una paz justa y duradera, guiados por la sabiduría y el compromiso con la justicia

El papa León XIV hizo un llamado a los gobernantes del mundo para emprender una búsqueda sincera de una paz justa y duradera, al considerar que sus decisiones deben estar guiadas por la sabiduría y orientadas al bienestar de los pueblos.

Durante el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro, el pontífice pidió que “la Sabiduría divina ilumine la conciencia de quienes ostentan la autoridad y oriente sus decisiones hacia la búsqueda sincera de una paz justa y duradera”.

Asomado desde la ventana de su estudio en el palacio pontificio ante miles de fieles reunidos, recordó que a lo largo del mes de mayo la Iglesia elevó una oración constante por la paz, especialmente mediante el rezo del santo rosario.

“Como una cadena ininterrumpida, se ha confiado a la intercesión de la Virgen María a los pueblos atormentados por la guerra”, expresó.

Oración global por la paz

El papa también recordó que el sábado encabezó el rezo del rosario en la gruta de Lourdes, ubicada en los Jardines Vaticanos, donde se unieron santuarios de distintas partes del mundo para pedir el fin de los conflictos.

En esa oración, se pidió que “no haya más lágrimas por inocentes en nuestras ciudades y que nadie tenga que huir de su hogar por la amenaza de bombas”.

Tras el rezo, León XIV reflexionó sobre el verdadero significado de la paz, al señalar que no se trata de una teoría ni de una ilusión, ni tampoco de un interés que pueda administrarse para beneficio personal.

“Cuando se busca con sinceridad, se convierte en un compromiso diario: surge de la justicia y el amor, como una armonía que une a individuos, familias, comunidades y pueblos”, afirmó.

El acto religioso marcó el cierre del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, y contó con la participación de cerca de 2 mil personas en la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en los Jardines Vaticanos.

Además, la jornada fue seguida en transmisión en directo por fieles de 19 santuarios marianos alrededor del mundo, sumándose a la oración global por la paz.