Papa nombra a mexicana nueva 'ministra' de Comunicación

Papa designó a la mexicana Montserrat Alvarado como nueva prefecta de Comunicación, convirtiéndola en la primera mujer laica al frente de un dicasterio vaticano

La mexicana Montserrat Alvarado fue nombrada por el papa León XIV como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, convirtiéndose en la primera mujer laica en encabezar en solitario uno de los principales organismos de gobierno del Vaticano.

El nombramiento fue anunciado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y forma parte de la continuidad de las reformas impulsadas en los últimos años dentro de la Curia Romana. Alvarado sustituirá al italiano Paolo Ruffini y asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de noviembre.

Un nombramiento histórico

Aunque no será la primera mujer en ocupar una prefectura dentro del Vaticano, sí será la primera laica en dirigir de manera independiente un dicasterio.

El precedente más cercano fue el de la religiosa Simona Brambilla, quien fue designada al frente del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica junto al cardenal español Ángel Fernández Artime como proprefecto.

Con esta decisión, León XIV refuerza la apertura a una mayor participación femenina en puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia católica y da seguimiento a las peticiones realizadas por los cardenales para fortalecer y modernizar el sistema de comunicación vaticano.

Trayectoria internacional

Nacida en la Ciudad de México, Montserrat Alvarado es reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación y defensa de la libertad religiosa.

Desde 2023 se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, una de las mayores plataformas de información católica a nivel mundial.

Desde esa posición ha supervisado la producción de contenidos en diversos idiomas, incluyendo inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano, dirigidos a audiencias de distintos continentes.

Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias Políticas por la Florida International University y una maestría obtenida en la George Washington University.

Antes de incorporarse a EWTN, desarrolló parte de su carrera profesional en Becket Fund, organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante ese periodo participó en litigios que derivaron en importantes resoluciones favorables para grupos religiosos y organizaciones benéficas.

Además, fue conductora fundadora del programa “EWTN News in Depth”, espacio semanal dedicado al análisis de temas relacionados con la Iglesia, la política y la cultura desde una perspectiva católica.

A lo largo de su carrera, Alvarado ha ocupado distintos cargos vinculados con la nueva evangelización, la promoción de la libertad de expresión, el fortalecimiento del papel de la mujer en la Iglesia y la atención a comunidades vulnerables.

Además de dominar el inglés y el español, habla francés con fluidez y mantiene una faceta artística como intérprete de jazz y música clásica.

El Dicasterio para la Comunicación fue creado en 2015 por el papa Francisco como parte de la reforma de la Curia Romana. Actualmente coordina todos los sistemas de comunicación de la Santa Sede, entre ellos Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa del Vaticano, la Editorial Vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana.

Tras conocerse su nombramiento, Alvarado expresó su disposición para colaborar con el nuevo pontífice y continuar fortaleciendo la labor comunicativa de la Iglesia.

"Si bien este nombramiento fue inesperado, lo acojo con el sincero deseo de servir al Santo Padre al inicio de su pontificado. Agradezco a Paolo Ruffini su liderazgo en los últimos años y espero continuar la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que siga sirviendo a la Iglesia en Roma y en otros lugares, comunicando a Cristo al mundo", señaló.

La llegada de Alvarado al Vaticano también marca una nueva etapa para EWTN, cadena que durante años fue identificada por sectores eclesiales como una de las voces más críticas hacia el pontificado de Francisco.

La directiva mexicana impulsó cambios editoriales y una renovación en el enfoque informativo de la organización.

Precisamente, en 2021, durante un encuentro privado con jesuitas en Eslovaquia, el papa Francisco hizo referencia indirecta a una importante cadena de televisión católica estadounidense que mantenía una postura crítica constante hacia su pontificado, comentarios que generaron amplio debate dentro de la Iglesia.