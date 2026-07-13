Papa llama al diálogo para frenar conflictos armados

León XIV pidió impulsar el diálogo y la diplomacia en Ucrania y Medio Oriente, al advertir que los conflictos siguen cobrando víctimas inocentes

El papa León XIV hizo este domingo un llamado a privilegiar el diálogo, el encuentro y la diplomacia como herramientas para alcanzar la paz en Ucrania y Medio Oriente, al advertir que ambas regiones enfrentan nuevamente una escalada de violencia que afecta a la población civil.

Durante el rezo dominical del ángelus, celebrado en la localidad italiana de Castel Gandolfo, donde permanece de descanso, el pontífice lamentó que "vuelvan a soplar los vientos de guerra" y alertó sobre las consecuencias de los conflictos, que continúan dejando violencia, terror y muerte entre personas inocentes.

Ante los fieles reunidos en la Plaza de la Libertad, frente al Palacio Apostólico, León XIV exhortó a no perder la esperanza y pidió evitar que la guerra apague el anhelo de paz, al reconocer que esta sigue siendo frágil y vulnerable.

Diálogo como única vía hacia la paz

El líder de la Iglesia católica reiteró que el diálogo, el encuentro entre las partes y la diplomacia representan la única alternativa capaz de conducir a una paz justa y duradera.

Asimismo, sostuvo que solo mediante estos mecanismos será posible construir una convivencia basada en la reconciliación entre los pueblos, la seguridad mutua y el respeto a la dignidad de todas las personas.

En su intervención, el papa también recordó la celebración del Domingo del Mar y dedicó un mensaje especial a los marineros, pescadores y trabajadores portuarios de todo el mundo.

Reconoció que muchos de ellos desempeñan sus labores lejos de sus familias y, en algunos casos, enfrentan la incertidumbre derivada de los conflictos que afectan las rutas marítimas. Aun así, destacó que su trabajo silencioso y constante resulta fundamental para el comercio y la vida cotidiana de numerosos países.

Vacaciones en Castel Gandolfo

León XIV permanece desde el pasado domingo en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, donde cumplirá un periodo de descanso hasta el 27 de julio.

Durante estas semanas quedaron suspendidas las audiencias generales, privadas y especiales, aunque el pontífice mantendrá algunas actividades. Este sábado compartió un almuerzo con personas en situación de vulnerabilidad y próximamente visitará la Biblioteca Apostólica Vaticana.

Además, encabezará la inauguración del primer capítulo del ciclo de exposiciones Catástrofe y maravilla, una muestra que reunirá obras del artista JR, el tipógrafo Bill Morany y el chef Fulvio Pierangelini, con una reflexión sobre el agua como recurso y como amenaza.

De acuerdo con la agenda prevista, las audiencias generales retomarán su calendario habitual el próximo 5 de agosto.