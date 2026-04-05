Papa llama a rezar por víctimas de guerra en Semana Santa

El papa León XIV hizo un llamado a los fieles a rezar durante la Semana Santa por 'los enfermos, los pobres y las víctimas inocentes de la guerra'

El papa León XIV hizo un llamado a los fieles a rezar durante la Semana Santa por “los enfermos, los pobres y las víctimas inocentes de la guerra”, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

En su saludo a los peregrinos, especialmente a los de lengua árabe, el pontífice expresó su deseo de que Cristo, a través de la Resurrección, conceda paz y consuelo a todos.

“Que el Señor los bendiga y los proteja siempre de todo mal”, manifestó durante su intervención ante los fieles congregados en el Vaticano.

Destaca papel de los laicos

Durante la catequesis, el papa centró su mensaje en la importancia de los laicos dentro de la Iglesia, subrayando su papel en la construcción de un mundo más justo.

“El mundo necesita imbuirse del espíritu de Cristo y alcanzar con mayor eficacia su propósito de justicia, caridad y paz”, afirmó, al tiempo que destacó que estos objetivos solo pueden lograrse con la participación activa de los creyentes.

Un día antes, desde su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice fue cuestionado sobre la situación internacional y expresó su esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque reducir la violencia en regiones como Medio Oriente.

El líder religioso reiteró su llamado a todos los dirigentes del mundo a privilegiar el diálogo.

“Vuelvan a la mesa para hablar, busquemos soluciones a los problemas y formas de reducir la violencia”, exhortó.

El papa también manifestó su deseo de que los conflictos armados puedan concluir incluso antes de la Pascua, como un gesto de esperanza para millones de personas afectadas por la violencia.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar promoviendo la paz y el entendimiento entre las naciones.