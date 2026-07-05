Papa llama a EUA a proteger y acoger a los migrantes

León XIV felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su Independencia y destacó que defender la vida también implica acoger y asistir a los migrantes

Con motivo del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el papa León XIV envió un mensaje de felicitación en el que llamó a los estadounidenses a renovar su compromiso con la libertad, la justicia, la democracia y la protección de la dignidad humana.

En la carta, difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el pontífice expresó sus mejores deseos a todos los ciudadanos de su país de origen y señaló que la conmemoración representa una oportunidad para celebrar el recorrido de la nación y reflexionar sobre las responsabilidades compartidas entre las generaciones presentes y futuras.

Defender la vida incluye apoyar a los migrantes

León XIV afirmó que la defensa de la vida humana abarca desde la concepción hasta la muerte natural, pero subrayó que ese compromiso también implica acoger, proteger y asistir a los migrantes.

Recordó que las esperanzas, sacrificios y aportaciones de quienes han emigrado forman parte de la historia de Estados Unidos desde sus orígenes y sostuvo que recibirlos con compasión y generosidad no solo constituye un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad de toda persona.

El papa añadió que, generación tras generación, quienes llegaron al país en busca de libertad, oportunidades y un lugar al que pertenecer han contribuido a forjar el carácter de la nación.

Destaca la libertad religiosa

En su mensaje, el pontífice también resaltó la libertad religiosa como uno de los principios más valiosos de Estados Unidos, al definirla como el derecho de cada persona a practicar su fe de acuerdo con su conciencia, sin coacción ni temor.

Indicó que este derecho ha sido fundamental para proteger tanto la dignidad individual como la convivencia pacífica de una sociedad diversa.

León XIV concluyó su mensaje con un llamado a fortalecer las comunidades, respetar las diferencias y trabajar de manera conjunta para construir una unión más sólida, inspirándose en el legado y la visión de quienes fundaron la nación.

El mensaje fue difundido mientras el pontífice se encuentra en la isla italiana de Lampedusa para rendir homenaje a los migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo Central.