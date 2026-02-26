Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio

El pontífice León XIV regresará a España 15 años después de Benedicto XVI en su cuarto viaje internacional como papa, del 6 al 12 de junio

Quince años después, España volverá a recibir a un papa con la visita de León XIV anunciada este miércoles por la Santa Sede y que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, en lo que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

El pontífice estadounidense-peruano viajará apenas un mes después de cumplir su primer año como papa, fue elegido el 8 de mayo de 2025, y tras un semestre marcado por una intensa agenda internacional que incluye desplazamientos a Principado de Mónaco y a varios países africanos.

Quince años desde Benedicto XVI

Con esta visita, un papa regresará a España quince años después del viaje de Benedicto XVI en 2011. Su sucesor, Francisco, nunca llegó a visitar el país antes de su muerte en abril del año pasado.

Aunque el programa oficial “se dará a conocer a su debido tiempo”, según el Vaticano, se prevé que el recorrido incluya Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, como adelantó el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Coincidencia con el centenario de Gaudí

De confirmarse la escala en Barcelona, la visita del papa, cuyo nombre secular es Robert Prevost, coincidiría con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, y con la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, según adelantó el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

También es probable que el pontífice visite las Islas Canarias —posiblemente Tenerife y Gran Canaria—, una de las principales rutas migratorias entre África y Europa, un viaje que su predecesor deseó realizar sin lograrlo.

Agenda internacional previa

Antes de llegar a España, León XIV realizará un viaje apostólico por África del 13 al 23 de abril que incluirá Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en una gira de diez días.

En Camerún visitará ciudades como Yaundé, Bamenda y Duala, en una región marcada por un conflicto interno de una década. El último viaje papal al continente fue en febrero de 2023, cuando Francisco visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

La agenda del pontífice también incluye una visita de un día al Principado de Mónaco el 28 de marzo, donde se convertirá en el primer papa en viajar al pequeño país europeo.

El anuncio se produjo después de que León XIV recibiera en audiencia al príncipe Alberto II de Mónaco el pasado 17 de enero, en un encuentro que subrayó las buenas relaciones bilaterales y el papel de la Iglesia católica en la vida social del principado.