Papa León XIV se pronuncia contra la pena capital ante caso Hasan

El papa sostuvo que los sistemas penitenciarios actuales ya cuentan con la eficacia necesaria para resguardar a la sociedad sin realizar este tipo de actos

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte este sábado 10 de octubre, el papa León XIV declaró que la pena capital es "inadmisible", argumentando que vulnera de manera directa la dignidad humana y niega a los condenados la oportunidad de buscar la redención.

A través de sus perfiles oficiales en la red social X difundidos en nueve idiomas, incluidos español, inglés, italiano, árabe y latín, el sumo pontífice enfatizó que la justicia y la protección del bien común pueden garantizarse por vías alternas.

"La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona", escribió el papa, agregando la etiqueta #NoDeathPenalty.

Asimismo, sostuvo que los sistemas penitenciarios actuales ya cuentan con la eficacia necesaria para resguardar a la sociedad sin eliminar por completo la posibilidad de rehabilitación para los infractores.

Coincidencia con el caso Nidal Hasan

Las declaraciones del líder de la Iglesia católica se producen en un contexto de alta tensión en su país natal, Estados Unidos, debido al futuro proceso de ejecución del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan.

Hasan fue sentenciado a la pena capital por el tiroteo masivo perpetrado en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas, el cual dejó un saldo de 13 personas muertas y 32 heridas.

De acuerdo con lo anunciado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la ejecución está programada para el próximo 3 de diciembre en la misma base militar y contempla que el castigo se lleve a cabo mediante un fusilamiento que será transmitido en vivo.

ONU califica de 'tortura' transmisión del caso Hasan

El alto comisionado de Derechos Humanos para la ONU, Volker Türk, denunció el viernes que la transmisión del fusilamiento de Hasan es equivalente a una ejecución pública y, por ende, forma de tortura, la cual ya fue abolida.