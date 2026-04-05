Papa León XIV protagoniza histórico Vía Crucis en Roma

Durante el recorrido, el pontífice subrayó el significado espiritual del Vía Crucis, recordando que representa el sufrimiento de Cristo

El papa León XIV encabezó el tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma durante el Viernes Santo, en un acto que marcó un momento significativo dentro de su pontificado, al cargar personalmente la cruz de madera a lo largo de las 14 estaciones del recorrido.

Este gesto no se había visto con frecuencia en décadas recientes, ya que varios de sus antecesores optaron por delegar parte del trayecto, lo que convierte su participación en un hecho relevante dentro de las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano.

La procesión inició en el interior del Coliseo y avanzó entre miles de fieles hasta el monte Palatino, en un recorrido solemne acompañado por antorchas y oraciones.

Un mensaje centrado en el sufrimiento y la responsabilidad

Durante el recorrido, el pontífice subrayó el significado espiritual del Vía Crucis, recordando que representa el sufrimiento de Cristo y su vigencia en el mundo actual.

Las meditaciones leídas a lo largo de las estaciones hicieron énfasis en la responsabilidad de quienes ejercen poder, al señalar que decisiones como iniciar conflictos, promover la violencia o fomentar la reconciliación tienen un impacto profundo en la humanidad.

El mensaje también invitó a reflexionar sobre la fe como una práctica que debe vivirse en la realidad cotidiana y no solo como un acto simbólico.

Miles de fieles acompañan la procesión en Roma

Alrededor de 30 mil personas se congregaron en el Coliseo y sus alrededores para seguir el Vía Crucis, una de las celebraciones más representativas de la Semana Santa.

Fieles provenientes de distintas partes del mundo participaron en el acto religioso, siguiendo las estaciones a través de oraciones y reflexiones transmitidas por altavoces.

El recorrido concluyó en el monte Palatino, donde el papa ofreció la bendición final en medio de un ambiente de recogimiento.

Un hecho con precedentes históricos en el Vaticano

La participación del papa en el Vía Crucis ha cambiado a lo largo de los años. Juan Pablo II cargó la cruz durante gran parte de su pontificado, mientras que Benedicto XVI solo lo hacía en algunos tramos y Francisco l optó por no portarla, principalmente por motivos de salud.

En este contexto, la decisión de León XIV de realizar todo el recorrido con la cruz retoma una práctica que había dejado de ser habitual, reforzando el simbolismo de su papel como líder espiritual.

Semana Santa continúa con celebraciones clave

Las actividades del pontífice continuarán con la Vigilia Pascual durante el Sábado Santo, considerada una de las ceremonias más importantes del calendario litúrgico.

Posteriormente, el Domingo de Pascua, el papa celebrará una misa en la Plaza de San Pedro y ofrecerá el tradicional mensaje y bendición “Urbi et Orbi”, dirigido a la ciudad de Roma y al mundo.

Estas celebraciones marcan el cierre de la Semana Santa y conmemoran la resurrección de Cristo, uno de los momentos más significativos para la Iglesia católica.