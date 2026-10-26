Papa León XIV pide paz en Yemen tras atentado en Jordania

Ante esta situación, solicitó el cese de las hostilidades y reivindicó el derecho de la población yemení y de los pueblos de la región a vivir en paz

El papa León XIV pidió detener las hostilidades en Yemen y rezó por las víctimas del atentado contra una iglesia ortodoxa en Jordania, durante su mensaje posterior al Ángelus de este domingo 25 de octubre en el Vaticano.

El pontífice centró su llamado en las consecuencias de la violencia para la población civil: la falta de alimentos, agua y atención médica en la ciudad yemení de Taiz, y el duelo de las familias afectadas por el ataque contra un templo en la localidad jordana de Hamoud.

Pide atender la emergencia humanitaria en Taiz

León XIV manifestó su preocupación por las condiciones que enfrentan los habitantes de Taiz, en el suroeste de Yemen, donde los enfrentamientos agravan las dificultades para acceder a servicios y suministros esenciales.

Ante esta situación, solicitó el cese de las hostilidades y reivindicó el derecho de la población yemení y de los pueblos de la región a vivir en paz.

Su intervención puso el énfasis en las necesidades de quienes permanecen expuestos al conflicto y requieren asistencia humanitaria, en un escenario donde la continuidad de la violencia dificulta la atención a las comunidades.

Expresa solidaridad tras el atentado en Jordania

El papa también recordó a las personas fallecidas y heridas durante el ataque del viernes 23 de octubre contra la iglesia greco-ortodoxa de San Jorge, en Hamoud, dentro de la gobernación de Karak, en Jordania.

La agresión ocurrió cuando se celebraba un funeral. De acuerdo con los reportes actualizados hasta este domingo, el ataque dejó nueve personas muertas y alrededor de 40 heridas.

León XIV expresó su cercanía a la comunidad afectada y al conjunto de Jordania, al tiempo que destacó la convivencia pacífica y el respeto entre las distintas religiones del país.

Ese mismo domingo fueron sepultadas ocho de las víctimas en Hamoud, en una ceremonia en la que los féretros estuvieron cubiertos con banderas jordanas.

Continúa la búsqueda de los responsables

Las autoridades jordanas calificaron el ataque como un acto terrorista y mantuvieron las operaciones para localizar a los agresores. Sin embargo, señalaron que todavía era prematuro establecer si tenían vínculos con alguna organización específica.

El rey Abdalá II ordenó una respuesta firme contra los responsables y se reforzaron las medidas de seguridad en distintos puntos del país. El Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén y el Consejo Mundial de Iglesias también condenaron la agresión.

Invita a acompañar el encuentro por la paz en Asís

En su mensaje, el pontífice invitó además a unirse con la oración al encuentro de líderes religiosos previsto para el 27 de octubre en Asís, Italia, con motivo de los 40 años de la reunión interreligiosa convocada por Juan Pablo II.

León XIV no participará presencialmente por recomendación médica durante su recuperación de una cirugía, pero mantuvo su respaldo a esta iniciativa de diálogo y oración por la paz.