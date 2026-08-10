Papa León XIV pide frenar ataques contra civiles en Ucrania

El papa León XIV llamó a Rusia y Ucrania a detener la violencia y respetar el derecho humanitario para evitar más muertes de civiles, incluidos niños

El papa León XIV llamó este domingo a Rusia y Ucrania a detener la escalada de violencia y evitar ataques contra objetivos civiles, ante el incremento de víctimas inocentes, entre ellas niños.

Durante su mensaje posterior al rezo del Ángelus, celebrado en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por las consecuencias del conflicto y manifestó su cercanía con quienes han resultado afectados.

León XIV lamentó que continúen registrándose muertes y personas heridas tanto en Ucrania como en Rusia, situación que, advirtió, está provocando un aumento de las víctimas civiles.

El papa expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos, los heridos y todas las personas que enfrentan las consecuencias de la guerra.

Ante este escenario, pidió a ambas partes respetar el derecho humanitario y abstenerse de atacar objetivos civiles.

Pide abrir paso al diálogo

El pontífice sostuvo que la violencia únicamente genera más violencia y provoca un sufrimiento profundo entre la población.

Por ello, hizo un llamado a poner fin a la escalada de ataques y sustituirla por esfuerzos diplomáticos y de diálogo que permitan avanzar hacia una solución de paz.

"La guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso. Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz", señaló.

También expresa preocupación por Sudán

Durante su intervención, León XIV también se refirió a la situación en Sudán, particularmente a lo que ocurre en la ciudad de El Obeid.

El papa pidió a quienes se encuentran en primera línea facilitar la llegada de ayuda humanitaria a la población civil y solicitó a la comunidad internacional respaldar esos esfuerzos para proporcionar asistencia inmediata.

Finalmente, expresó su deseo de que termine el sufrimiento de quienes padecen los conflictos y pidió que se produzca una transformación en quienes ejercen la violencia.