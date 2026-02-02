Papa León XIV pide diálogo entre Estados Unidos y Cuba

El papa León XIV urgió a Cuba y EUA a entablar un diálogo sincero para evitar violencia y sufrimiento del pueblo cubano ante tensiones bilaterales

El papa León XIV hizo un llamado urgente este domingo a Estados Unidos y Cuba para que sostengan un diálogo sincero y eficaz, con el objetivo de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano.

El mensaje lo emitió al término del rezo del Ángelus, asomado a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano.

El pontífice expresó su “gran preocupación” por las noticias sobre el aumento de tensiones entre los dos países vecinos, y se sumó al llamado de los obispos católicos de Cuba para promover el diálogo como vía principal para resolver conflictos y evitar mayores repercusiones sociales y humanitarias en la isla.

Invocación espiritual por Cuba

Además, el papa pidió que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, proteja y asista a todos los hijos de la amada tierra cubana, en medio de la inquietud por la situación actual y las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Su llamado ocurre en un momento de crecientes tensiones tras medidas económicas estadounidenses que amenazan con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, una situación que ha sido calificada de preocupante por diversos sectores internacionales y nacionales.