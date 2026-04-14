Papa León XIV: No tengo miedo a la administración de Trump

Así respondió el papa León XIV a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, quien lo calificó como 'débil frente al crimen'

"No tengo miedo a la administración de Trump" y "continuaré alzando la voz para construir la paz": así respondió el papa León XIV a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, quien lo calificó como "débil frente al crimen" y "terrible en política exterior".

Las declaraciones fueron hechas a bordo del avión papal durante su vuelo hacia Argelia, donde este lunes inició su tercer viaje internacional. Pese a su carácter reservado, el pontífice sorprendió al responder a los periodistas que lo abordaron mientras saludaba uno a uno a los cerca de 70 periodistas presentes.

El papa León XIV responde a críticas de Trump

"No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz", expresó con serenidad.

Ante los medios, el papa insistió en su postura:

"No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado como algunos lo están haciendo. Sigo manifestándome enérgicamente contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han muerto, y creo que alguien debe alzar la voz".

Asimismo, subrayó que sus palabras no buscan confrontar:

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

Defiende su misión y lanza crítica irónica

El pontífice reiteró el papel de la Iglesia en el escenario internacional:

“Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz”, añadió.

En ese sentido, León XIV afirmó que su misión es invitar a todos a buscar la reconciliación:

“Estoy invitando a todos a encontrar formas de construir puentes de paz y reconciliación, de evitar la guerra siempre que sea posible”.

También consideró que el mandatario estadounidense no ha comprendido el mensaje evangélico:

"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", sostuvo, aunque reconoció que lamenta las declaraciones dirigidas en su contra, sin que eso lo haga desistir de su labor.

Incluso ironizó sobre la plataforma del político:

"Ya es irónico el nombre del sitio web por no decir más...", dijo al referirse a Truth Social.

Tensiones y contexto internacional

Las diferencias entre ambos líderes han ido en aumento. El punto de quiebre ocurrió cuando el papa criticó una amenaza atribuida a Trump sobre destruir “toda una civilización” en el contexto de su conflicto con Irán. Aunque no lo mencionó directamente, calificó esa postura como inaceptable y pidió a los fieles comunicarse con sus representantes para promover la paz.

Durante su primera Semana Santa como pontífice, León XIV ha denunciado la crisis global provocada por la guerra, señalando “una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad” y calificando de "blasfemos" a los gobernantes que justifican la violencia.

En otra intervención, aseguró que Dios no respalda ningún conflicto y que los seguidores de Cristo no pueden alinearse con quienes promueven la guerra, al recibir en el Vaticano al Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad.