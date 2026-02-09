Papa León XIV llama a rezar por la paz y la fraternidad

El papa León XIV pidió rezar por la paz, afirmó que el futuro depende del respeto entre pueblos y expresó preocupación por la violencia en Nigeria

El papa León XIV exhortó este domingo a la comunidad internacional a rezar por la paz y advirtió que el futuro de la humanidad no depende de las estrategias de las potencias económicas y militares, sino del respeto y la fraternidad entre los pueblos.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro pese a la lluvia, el pontífice estadounidense subrayó que la historia ha demostrado que las decisiones basadas únicamente en el poder no garantizan un mejor porvenir.

“Sigamos rezando por la paz. Las estrategias de potencias económicas y militares, tal y como nos lo enseña la historia, no dan futuro a la humanidad”, afirmó.

“El futuro está en el respeto y fraternidad entre los pueblos”, agregó el líder de la Iglesia católica.

Preocupación por Nigeria

Durante su mensaje, León XIV también expresó su “dolor y preocupación” por los recientes ataques mortales y la violencia contra diversas comunidades en Nigeria.

“Expreso mi cercanía orante a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo. Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano”, señaló.

En el marco del Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, dedicado a Santa Giuseppina Bakhita, monja sudanesa que fue víctima de esclavitud en su niñez, el papa lanzó un mensaje contra las formas modernas de esclavitud.

“Agradezco a las religiosas y a todos aquellos que se esfuerzan por eliminar las actuales formas de esclavitud. Junto a ellos digo que la paz comienza con la dignidad”, concluyó.