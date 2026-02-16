Papa León XIV llama a paz por Año Nuevo Lunar

El papa León XIV pidió que el Año Nuevo Lunar sea ocasión para fortalecer la familia y construir paz y prosperidad entre los pueblos

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa León XIV envió un mensaje con motivo del próximo Año Nuevo Lunar, que comenzará el 17 de febrero, e invitó a que la celebración sea una oportunidad para mirar al futuro con esperanza.

Durante el rezo del Ángelus dominical, el pontífice recordó que esta festividad es celebrada por miles de millones de personas en Asia Oriental y en otras partes del mundo.

Llamado a fortalecer la familia

León XIV expresó su deseo de que esta “alegre fiesta” motive a vivir con mayor intensidad las relaciones familiares y la amistad, y que la celebración lleve serenidad tanto a los hogares como a la sociedad.

“Que sea una ocasión para mirar juntos al futuro, construyendo paz y prosperidad para todos los pueblos”, manifestó.

El Año Nuevo Lunar es la festividad más importante del calendario asiático. Cada año, millones de personas se trasladan a distintas regiones del continente para reunirse con sus familias, generando uno de los mayores movimientos de población a nivel global.

Al concluir su mensaje, el pontífice expresó: “Con los mejores deseos para el nuevo Año, expreso a todos mi afecto”.