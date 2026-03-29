Papa León XIV llama a jóvenes a alejarse del ruido digital

El líder religioso advirtió que este contexto impulsa una forma de vida donde las relaciones, e incluso la identidad personal pueden volverse inestables

El papa León XIV exhortó a los jóvenes a hacer una pausa frente al ritmo acelerado de la vida digital y dedicar espacios al silencio y la reflexión, durante un encuentro celebrado en Mónaco como parte de una visita breve al principado.

En su estancia de menos de un día, el pontífice acudió a la iglesia de Santa Devota, donde escuchó testimonios de jóvenes y compartió un mensaje centrado en los efectos del entorno digital y la velocidad con la que se desarrollan las relaciones en la actualidad.

Advierte sobre un entorno marcado por la inmediatez

Durante su intervención, León XIV señaló que la sociedad actual se caracteriza por una dinámica constante de cambio, en la que predominan las tendencias pasajeras y la necesidad de inmediatez en distintos ámbitos de la vida.

El líder religioso advirtió que este contexto impulsa una forma de vida donde las relaciones, las ideas e incluso la identidad personal pueden volverse inestables, al estar sujetas a una constante transformación influida por lo digital.

Cuestiona impacto de redes sociales en jóvenes

El pontífice subrayó que el vacío emocional que experimentan algunos jóvenes no puede ser sustituido por elementos superficiales como la aprobación en redes sociales o la acumulación de reacciones.

En ese sentido, mencionó que factores como los “me gusta”, reels y chats no representan una solución duradera, al tratarse de estímulos temporales que no atienden las necesidades más profundas de las personas.

Llama a recuperar el silencio y la reflexión

León XIV hizo énfasis en la importancia de generar espacios de introspección, al señalar que es necesario reducir el ruido constante para poder fortalecer la vida interior.

Explicó que la práctica del silencio, junto con la escucha activa, permite a los jóvenes reconectar con su entorno y construir relaciones más auténticas, alejadas de la superficialidad digital.

Asimismo, destacó que estos momentos favorecen una convivencia más directa y significativa, en contraste con la interacción mediada por dispositivos electrónicos.

Invita a compromiso personal y social

Tras el encuentro, el papa dedicó tiempo a convivir con los asistentes y los llamó a asumir un papel activo en la sociedad, al considerar que su participación es clave para enfrentar los desafíos actuales.

El pontífice señaló que el mundo requiere del compromiso de las nuevas generaciones para fortalecer valores como la solidaridad, la empatía y el sentido de comunidad.

Finalmente, invitó a los jóvenes a orientar su vida hacia el servicio a los demás, como una vía para construir relaciones más sólidas y contribuir a un entorno social más estable.