Papa León XIV lamenta la violencia durante acto en Perú

El pontífice coronó a la Virgen de la Inmaculada en Chiclayo y pidió por un mundo guiado por el amor, la compasión y la justicia

El papa León XIV expresó su preocupación por el avance de la violencia y el sufrimiento que afecta a distintas comunidades durante la coronación de la Virgen de la Inmaculada, ceremonia que encabezó este sábado en la catedral de Chiclayo, Perú, diócesis de la que fue obispo durante ocho años.

En el segundo día de su visita a esta ciudad, el pontífice regresó al lugar donde desarrolló parte de su labor como obispo y misionero durante más de dos décadas. Este reencuentro representa una de las etapas más significativas de su viaje apostólico, que también incluyó Uruguay y Argentina.

“Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal, al servicio de esta Diócesis de Chiclayo”, expresó al comenzar su homilía.

León XIV advierte sobre la violencia y el sufrimiento

Durante la ceremonia, el papa pidió la intercesión de la Virgen para que los fieles continúen avanzando unidos como una comunidad. Ante cerca de 15 mil personas que lograron ingresar a la plaza frente a la catedral, expresó su deseo de que prevalezcan el amor, la compasión, el perdón y la justicia.

“Una familia que anhela un mundo que tenga como distintivo el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia”, señaló.

Sin embargo, también advirtió sobre las dificultades que enfrenta la sociedad y la incertidumbre provocada por la violencia.

“En la actualidad las tinieblas siguen al acecho y parecen envolvernos completamente”, manifestó, antes de agregar: “Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos”.

El papa recuerda su labor como obispo de Chiclayo

Al dirigirse a la Virgen de la Inmaculada, a quien encomendó sus oraciones durante su etapa como obispo, León XIV recordó el acompañamiento que recibió en sus recorridos por las comunidades de la diócesis.

“Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades”, pronunció.

El pontífice también puso bajo su protección su vida y su ministerio como sucesor de Pedro, además de pedir por los habitantes de la región.

“También te pido que cuides y protejas al pueblo de Dios que peregrina en estas tierras y lo guíes siempre hacia tu hijo Jesucristo”, agregó.

Habitantes reciben al pontífice entre muestras de afecto

La coronación de la imagen se realizó en la que fue la catedral de León XIV durante su servicio en Chiclayo. Se trata de uno de los mayores reconocimientos que la Iglesia católica concede a una devoción mariana.

Durante su recorrido, el papa volvió a recibir muestras de cariño de los habitantes, quienes salieron a las calles para saludarlo y corear "León es chiclayano".

Después de la ceremonia, el pontífice se trasladó a Santa Cruz de Succhabamba, localidad de la sierra andina, como parte de un gesto de cercanía con las comunidades más remotas y de profunda tradición católica, que visitó en distintas ocasiones durante su etapa como obispo.