Papa León XIV evoluciona tras cirugía e inicia rehabilitación

El papa fue operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón

El papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal, tras los análisis de sangre y radiografía de tórax de esta mañana y ha iniciado la fisioterapia respiratoria, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", reza el comunicado de los médicos.

El papa fue operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida.