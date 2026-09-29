Papa León XIV escuchará a víctimas de abusos en Francia

León XIV tiene programada una reunión a puerta cerrada con siete personas que sufrieron abusos sexuales dentro de instituciones católicas

El papa León XIV pidió a la Iglesia católica reconocer con valentía sus propias fallas y mantener una vigilancia permanente frente a los abusos sexuales, horas antes de reunirse en Francia con siete sobrevivientes de agresiones cometidas dentro de instituciones religiosas.

El pronunciamiento ocurrió este domingo durante la visita del pontífice al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde llamó a enfrentar el pasado de la Iglesia y atender las “heridas profundas” provocadas en su interior.

Pide reconocer los errores con verdad

Ante aproximadamente 150 mil personas reunidas en la pradera del santuario, León XIV sostuvo que reconocer las propias faltas es indispensable para avanzar y pidió someter los errores e infidelidades de la institución a un proceso de conversión.

Más tarde, durante un encuentro con los obispos franceses, abordó directamente los abusos contra menores cometidos por integrantes del clero o en contextos eclesiales. El Papa les solicitó mantener la “máxima vigilancia” y continuar con las acciones de prevención, reconocimiento y reparación.

También exhortó a los responsables de la Iglesia en Francia a tener el valor de admitir las fallas con apego a la verdad y actuar con determinación para atender el daño sufrido por las víctimas.

Encuentro privado con siete sobrevivientes

Como parte de su agenda en Lourdes, León XIV tiene programada una reunión a puerta cerrada con siete personas que sufrieron abusos sexuales dentro de instituciones católicas.

Los participantes aclararon previamente que acudirán a título individual y que no pretenden representar a todas las víctimas. También señalaron que aceptar el diálogo con el pontífice no significa abandonar sus exigencias de justicia, reconocimiento, reparación y cambios estructurales dentro de la Iglesia.

Algunas organizaciones de sobrevivientes han pedido que el encuentro produzca medidas concretas y no se limite a un gesto simbólico. Entre sus demandas se encuentran procesos independientes, acompañamiento permanente y criterios comunes para atender los casos en las diferentes instituciones religiosas.

Antes de reunirse con los obispos, el pontífice se detuvo frente a la imagen de “El niño que llora”, una obra instalada en Lourdes como símbolo del sufrimiento causado por los abusos sexuales dentro de la Iglesia.

La visita al santuario tiene un significado especial debido a que en ese mismo lugar los obispos franceses realizaron en 2021 una ceremonia pública para pedir perdón por los abusos y reconocer el daño ocasionado durante décadas.

Francia enfrenta las consecuencias de décadas de abusos

Una investigación independiente calculó que aproximadamente 216 mil menores fueron víctimas de sacerdotes o religiosos en Francia entre 1950 y 2020. La estimación aumenta a cerca de 330 mil personas cuando se incluyen agresiones cometidas por trabajadores laicos vinculados con escuelas, movimientos juveniles y otras instituciones católicas.

Cerca de dos mil sobrevivientes han solicitado reconocimiento o reparación mediante los mecanismos creados por la Iglesia francesa. Los procesos han incluido compensaciones económicas, atención psicológica, cartas de reconocimiento y acciones conmemorativas.

La reunión en Lourdes será uno de los momentos centrales de la visita de León XIV a Francia y permitirá conocer si las demandas presentadas por los sobrevivientes se traducen en nuevas medidas de prevención, atención y rendición de cuentas dentro de la Iglesia.