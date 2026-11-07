Papa León XIV emprende su viaje a Latinoamérica tras cirugía

El pontífice emprendió un recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, menos de un mes después de una operación en la que le extirparon parte de un pulmón

El papa León XIV inició este viernes una gira de 12 días por Latinoamérica que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, menos de un mes después de someterse a una operación para extirparle parte de un pulmón afectado por cáncer.

El recorrido representa una exigente agenda para el pontífice de 71 años, quien tiene previstos 14 vuelos y cerca de 40 discursos durante su estancia en los tres países.

El avión de la compañía Ita Airways despegó a las 7:05 horas, tiempo local, con la delegación del Vaticano y alrededor de 80 periodistas de distintos medios internacionales.

Su llegada a Montevideo está programada para las 16:30 horas, donde será recibido por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Aunque la reciente intervención quirúrgica puso atención sobre su estado de salud, el Vaticano informó que no fueron necesarias medidas médicas adicionales y describió al pontífice como una persona de 71 años con buena salud.

Sin embargo, la intensidad del itinerario será una prueba para su resistencia física, debido a la cantidad de traslados y actividades programadas durante casi dos semanas.

Pope Leo XIV departed Rome’s Fiumicino International Airport on Friday morning for his Apostolic Journey to Latin America, marking the sixth papal journey since the beginning of his pontificate. The ITA Airways aircraft carrying the Holy Father and the journalists accompanying him took off at 7:05 a.m. From 6 to 17 November, the Holy Father will visit Uruguay, Argentina, and Peru. The Pope's journey will begin in Montevideo, Uruguay, where he will meet with civil and political authorities and celebrate Vespers with the local Church. He will then travel to Argentina, visiting Buenos Aires, Córdoba, and Luján, before continuing to Peru, where he will visit Lima, Chiclayo, Cusco, and Pucallpa. During the 12-day journey, Pope Leo is expected to visit ten cities, make approximately a dozen flights, and deliver nearly 40 addresses in Spanish. https://t.co/P3JyC4LyDi — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026 Uruguay, primera parada de una gira marcada por la secularización Después de su llegada a Montevideo, León XIV participará en una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y sostendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. En esa reunión pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo. Posteriormente, acudirá a la catedral para celebrar las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. El sábado continuará sus actividades con un traslado aéreo a Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres. La visita a Uruguay también representa un acercamiento a una sociedad con altos niveles de secularización. Más del 40 por ciento de su población se declara sin religión, una realidad que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconoció como un desafío para la Iglesia católica. Parolin sostuvo que esta situación no modifica la misión de la institución de proclamar el Evangelio y destacó que León XIV busca transmitir un mensaje de acompañamiento a los católicos uruguayos. El cardenal describió a la Iglesia en ese país como pequeña en número, pero activa, y señaló que el pontífice quiere reconocer el testimonio de quienes mantienen su fe en un entorno donde la religión tiene menor presencia. Argentina recibirá al sucesor de Francisco Después de Uruguay, León XIV viajará a Argentina, país que mantiene un vínculo especial con el papa Francisco, quien nació en Buenos Aires y no pudo realizar una visita a su nación durante su pontificado. Parolin adelantó que el actual pontífice llegará a un territorio donde la figura de Francisco permanece presente y es recordada con gratitud por numerosos argentinos. También consideró que León XIV podría aprovechar su estancia para rendir homenaje a su antecesor y atender una expectativa que permaneció pendiente durante años: recibir en Argentina al máximo representante de la Iglesia católica. La visita tendrá así un significado especial para los fieles argentinos, que no tuvieron la oportunidad de recibir a Francisco durante su etapa al frente del Vaticano. León XIV regresará a Perú, donde vivió 20 años La última etapa del recorrido será Perú, país donde León XIV pasó dos décadas de su vida y con el que mantiene una relación cercana. De acuerdo con Parolin, el regreso tendrá un significado particular, pues el pontífice volverá como obispo de Roma, sucesor de Pedro y máximo responsable de la Iglesia católica. El secretario de Estado calificó la visita como un regalo para las personas que lo conocieron durante su estancia en territorio peruano. Con 14 vuelos, alrededor de 40 intervenciones públicas y actividades religiosas e institucionales en tres países, el recorrido pondrá a prueba la agenda del papa León XIV, quien retoma sus viajes internacionales tras su reciente operación pulmonar.