Papa León XIV dedicar tiempo a los necesitados en Cuaresma

El papa León XIV exhortó a los fieles católicos a vivir el tiempo de Cuaresma con mayor recogimiento, dando espacio al silencio, reduciendo el uso de dispositivos electrónicos y dedicando tiempo a las personas más vulnerables.

Durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice subrayó que los actos de penitencia propios de este periodo previo a la Semana Santa no empobrecen a la persona.

“Lejos de empobrecer nuestra humanidad, la enriquece, purificándola y fortaleciéndola en su camino hacia un horizonte”, expresó.

Invita a apagar pantallas

El papa pidió a los católicos que, junto con la oración y las obras de misericordia, procuren momentos de silencio en su vida cotidiana.

“Demos espacio al silencio, apaguemos un poco los televisores, la radio y los teléfonos móviles”, exhortó.

Asimismo, llamó a fortalecer la escucha dentro de las familias, centros de trabajo y comunidades.

El pontífice también invitó a dedicar tiempo a quienes viven en soledad.

“Escuchémonos unos a otros… Dediquemos tiempo a los que están solos, especialmente a los ancianos, a los pobres y a los enfermos”, señaló.

Además, pidió a los fieles renunciar a lo superfluo durante la Cuaresma y compartir los ahorros con quienes carecen de lo necesario.

Inicia retiro con la Curia Romana

El Vaticano informó que desde esta tarde y hasta el viernes 27 de febrero, León XIV participará en los ejercicios espirituales junto con la Curia Romana, por lo que se suspenderán sus compromisos públicos, incluida la audiencia general del miércoles.

Las meditaciones se realizarán diariamente en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico y estarán dirigidas por el obispo de Trondheim, Erik Varden, monje trapense.

El retiro espiritual anual para la Curia Romana fue establecido en 1929 por el papa Pío XI mediante la encíclica Mens Nostra, práctica que se mantiene como parte de la preparación espiritual en este tiempo litúrgico.