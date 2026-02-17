Papa León XIV critica gasto militar sobre salud

El pontífice León XIV lamentó que los conflictos bélicos desvíen recursos destinados a la vida y la salud, y denunció desigualdades en el acceso sanitario

El papa León XIV denunció este lunes que los conflictos armados están absorbiendo enormes recursos económicos, tecnológicos y organizativos que podrían destinarse a la protección de la vida y la salud.

Durante un discurso ante integrantes de la Academia Pontificia para la Vida, el pontífice estadounidense advirtió que, en un mundo marcado por la violencia, resulta urgente priorizar el bienestar humano por encima de la producción de armamento.

“En un mundo desgarrado por conflictos, que absorben enormes recursos económicos, tecnológicos y organizativos para producir armas y otros dispositivos bélicos, es más importante que nunca dedicar tiempo, energía y experiencia a proteger la vida y la salud”, afirmó.

El papa subrayó que las guerras no solo impactan a combatientes, sino también a estructuras civiles fundamentales, incluidos hospitales y centros médicos.

Ataque a la salud pública

León XIV calificó los ataques a infraestructuras sanitarias como “el atentado más absurdo que la mano del hombre dirige contra la vida y la salud pública”, al tiempo que lamentó que los conflictos armados sigan afectando a poblaciones vulnerables.

En su intervención, también identificado como Robert Prevost, señaló que en distintos países persisten profundas desigualdades en el acceso a servicios de salud.

El pontífice apuntó que factores como el nivel salarial, la formación académica e incluso el vecindario influyen en la calidad de la atención médica que reciben las personas.

“A pesar de las declaraciones y proclamaciones, en realidad no todas las vidas son igualmente respetadas, y la salud no se protege ni se promueve para todos de la misma manera”, concluyó.