Papa León XIV celebra la misa de Difuntos en Roma

El pontífice estadounidense afirmó que rezaría por sus familiares fallecidos, así como por aquellas personas que ya no son recordadas

El papa León XIV celebró este domingo la misa de Difuntos en el cementerio del Verano, donde se busca recordar a los seres queridos que partieron para afirmar que "la caridad vence a la muerte".

Al continuar con al tradición del papa Francisco, el pontífice depositó un ramo de flores en la tumba de la familia Nicolini, la primera que se encuentra al entrar al camposanto.

"Nos hemos reunido en este lugar para celebrar la conmemoración de todos los fieles difuntos, en particular de los que están sepultados aquí y, con especial afecto, de nuestros seres queridos. En el día de la muerte ellos nos han dejado, pero los llevamos siempre con nosotros en la memoria del corazón" expresó.

Aseguró que "la caridad vence la muerte" y que "en la caridad Dios nos reunirá junto a nuestros seres queridos".

A los fieles aseguró que Dios los espera "y, cuando lo encontremos, al final de esta vida terrena, gozaremos con Él y con nuestros seres queridos que nos han precedido".

Durante la oración de la mañana, el papa León XIV adelantó que en esta visita rezaría por sus seres queridos fallecidos, pero también "por los muertos de los que nadie se acuerda".