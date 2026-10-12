Papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón

El pontífice anunció que deberá operarse en los próximos días de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase temprana y bien localizado

El papa León XIV anunció este domingo que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, luego de que médicos detectaran la lesión durante revisiones recientes. La noticia fue dada a conocer por el propio pontífice al finalizar el rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

Ante miles de fieles congregados en el Vaticano, el líder de la Iglesia católica explicó que el hallazgo se produjo en una etapa muy temprana y que el nódulo se encuentra bien localizado, lo que permitió a los especialistas recomendar una intervención para retirarlo.

“Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, indicó el papa León XIV.

El pontífice agregó que, siguiendo el consejo de los médicos, decidió someterse a la cirugía para extirpar la lesión y agradeció a los fieles las muestras de apoyo y las oraciones por su salud.

De acuerdo con Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la operación está programada para los primeros días de la próxima semana y requerirá una hospitalización posoperatoria aproximada de siete días. La intervención se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, centro médico de referencia para la atención de los pontífices.

Hasta el momento, el Vaticano no ha precisado la naturaleza del nódulo ni ha informado si se trata de una lesión benigna o maligna. Diversos especialistas señalan que este tipo de hallazgos pueden corresponder a diversas afecciones y requieren evaluación médica específica para determinar su origen.

La noticia surge a menos de un mes de la gira apostólica que el papa León XIV tiene prevista por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre. Por ahora, la Santa Sede no ha anunciado cambios en la agenda internacional del pontífice.