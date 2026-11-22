Papa pidió regular aplicaciones tecnológicas con principios éticos y proteger el espacio de usos no pacíficos; también destacó la música como lenguaje de paz

El papa León XIV advirtió sobre los peligros que puede representar el desarrollo tecnológico cuando no está acompañado de principios éticos y llamó a proteger el espacio ultraterrestre de cualquier actividad con fines bélicos o no pacíficos.

Durante un encuentro con integrantes de la Federación Internacional de Astronáutica, celebrado este sábado 21 de noviembre en el Vaticano, el pontífice señaló que el avance de la tecnología debe estar guiado por criterios que prioricen el bienestar de la humanidad.

"Si las tecnologías y sus aplicaciones no se rigen adecuadamente de acuerdo con los principios éticos, los riesgos para la humanidad son enormes", expresó León XIV.

El líder de la Iglesia católica agregó que las consecuencias de utilizar la tecnología sin una orientación adecuada pueden ser graves, como lo muestran distintos episodios de la historia contemporánea y el retroceso de la ecología integral a escala mundial.

Pide proteger el espacio de fines no pacíficos

En su discurso, el papa también manifestó su preocupación por el uso que podría darse a las actividades espaciales y subrayó la importancia de preservar el espacio ultraterrestre de cualquier tipo de explotación con objetivos contrarios a la paz.

"La urgente necesidad de proteger el espacio ultraterrestre de cualquier tipo de uso o exploración con fines no pacíficos", señaló, al expresar su respaldo a quienes impulsan esta preocupación en los ámbitos internacionales.

"Comparto plenamente esta preocupación y espero que su voz reciba la atención que merece en los foros políticos y legislativos", añadió.

León XIV, quien estudió matemáticas, reconoció el papel de la investigación y las misiones espaciales como herramientas que han permitido la colaboración entre personas de distintas nacionalidades y culturas.

Destacó que estas actividades han promovido el respeto mutuo, el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la cooperación para alcanzar objetivos que contribuyan al bien común.

También consideró que observar el universo desde una perspectiva amplia permite comprender mejor los problemas de la humanidad y cuestionar los intereses que alimentan las guerras y la explotación de la naturaleza.

En ese sentido, afirmó que los conflictos y el deterioro ambiental reflejan una visión limitada, marcada con frecuencia por la búsqueda del poder y la riqueza.

León XIV destaca la música como lenguaje de paz

En una segunda audiencia, esta vez con integrantes de la Filarmónica de Viena, el pontífice resaltó el valor de la música como una herramienta para acercar a las personas en medio de un contexto internacional marcado por guerras, tensiones sociales y desconfianza.

León XIV sostuvo que la música permite superar la competencia y fomenta la escucha, la atención hacia los demás y la construcción de relaciones armoniosas.

"La música nos enseña a escucharnos, a ser atentos con los demás y a buscar juntos un orden armonioso en el que cada uno encuentre su lugar", expresó.

Asimismo, describió esta expresión artística como un lenguaje capaz de unir a personas de diferentes países, culturas y religiones.

"Al igual que la paz, el verdadero arte es, esencialmente, un don para compartir y transformar corazones", afirmó.

El papa también señaló que, especialmente en la actual era tecnológica, la música puede tener efectos terapéuticos para muchas personas, al despertar emociones como la alegría, la tristeza, la esperanza y los anhelos.

Finalmente, comparó una orquesta con la familia humana, pues cada instrumento tiene un sonido, una forma de expresarse y una función particular, pero todos contribuyen a crear una composición en conjunto.