Papa envía ayuda urgente a víctimas del sismo en Venezuela

El papa León XIV destinó 100 mil euros para apoyar las labores de auxilio tras los terremotos que dejaron al menos 164 muertos en Venezuela

El papa León XIV destinó una ayuda de emergencia de 100 mil euros para apoyar a las víctimas de los terremotos que sacudieron a Venezuela, informó este jueves el Vaticano.

Primer apoyo para las labores de auxilio

Los recursos fueron entregados a través de la Limosnería Apostólica, organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del pontífice y de brindar asistencia a poblaciones en situación de dificultad.

De acuerdo con Vatican News, esta aportación representa una primera contribución destinada a respaldar las labores de socorro tras la emergencia.

Venezuela fue afectada durante la noche del miércoles al jueves por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que provocaron al menos 164 fallecimientos, de acuerdo con un balance todavía provisional.

Además del elevado número de víctimas, el país enfrenta importantes daños materiales derivados de los movimientos telúricos.

Junto con la ayuda enviada por la Santa Sede, diversos países manifestaron su disposición para apoyar a Venezuela ante la emergencia, entre ellos Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea.