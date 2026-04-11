Papa: Dios no bendice guerras ni a quienes lanzan bombas

El mensaje del papa enfatizó que la construcción de la paz solo es posible mediante el diálogo, la convivencia y el respeto mutuo

El papa León XIV aseguró este viernes que “Dios no bendice ningún conflicto” y subrayó que quienes se consideran discípulos de Cristo no pueden alinearse con la violencia, al reunirse en el Vaticano con integrantes del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad.

Durante el encuentro, el pontífice hizo un llamado firme a rechazar la guerra y a promover el entendimiento entre las naciones, insistiendo en que la fe cristiana no puede justificar actos de agresión.

Llamado a rechazar la violencia y promover el diálogo

“Ayudadnos a proclamar con claridad que Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza las bombas; a recordar que no serán las acciones militares las que creen espacios de libertad o tiempos de paz, sino solo la paciente promoción de la convivencia y del diálogo entre los pueblos”.

El mensaje del papa enfatizó que la construcción de la paz solo es posible mediante el diálogo, la convivencia y el respeto mutuo, descartando la vía militar como solución a los conflictos.

Crítica a la violencia en territorios históricos del cristianismo

En un discurso contundente, León XIV describió el contexto actual como un escenario marcado por una violencia absurda e inhumana, alimentada por la codicia y el odio.

Señaló además que esta situación golpea con especial dureza a regiones del Oriente cristiano, consideradas cuna de la fe, donde —dijo— los lugares sagrados han sido afectados por la guerra y por intereses económicos que no toman en cuenta la vida humana.

“Pero ningún interés puede valer la vida de los más débiles, de los niños, de las familias; ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente”.

Defensa de los cristianos en Oriente Medio

El pontífice también hizo un llamado a garantizar el respeto pleno a los cristianos en Oriente Medio, para que puedan vivir su fe con libertad y seguridad en sus propios territorios.

En ese sentido, pidió que no sean tratados como ciudadanos de segunda clase y que se les reconozcan plenamente sus derechos.

“Que se disipen las nubes que oscurecen esta luz: los cristianos de todo Oriente Medio deben ser respetados, no solo de palabra: ¡que disfruten de verdadera libertad religiosa y plena ciudadanía, sin ser tratados como invitados o ciudadanos de segunda clase!”.

Finalmente, León XIV exhortó a la comunidad internacional a trabajar por condiciones que permitan la permanencia de estas comunidades en sus lugares de origen, pese a las dificultades actuales.