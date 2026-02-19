Papa defiende libertad de la Iglesia para denunciar injusticias

León XIV afirmó que, en tiempos difíciles, es vital que el pontífice conserve plena libertad para decir la verdad y defender a los más vulnerables

El papa León XIV defendió la importancia de que la Iglesia conserve su plena libertad, especialmente en contextos complejos, para “decir la verdad, denunciar la injusticia, defender los derechos de los más vulnerables y promover la paz”.

El mensaje fue pronunciado durante una audiencia en el Vaticano con miembros de la asociación Pro Petri Sede, quienes realizaron una peregrinación a Roma.

El pontífice recordó que los integrantes de esta asociación son herederos de los antiguos soldados papales que, en otras épocas, defendieron la libertad del Papa incluso a costa de su vida.

Sin embargo, subrayó que las condiciones actuales son distintas: “Las condiciones sociohistóricas han cambiado, y hoy ya no se trata de luchar con armas ni de ejercer ningún tipo de violencia”, expresó.

En ese sentido, los exhortó a perseverar en su misión de apoyo a la Sede Apostólica y, si es posible, ampliarla, pues conserva pleno significado en el mundo contemporáneo.

Durante su intervención, León XIV señaló que la proclamación del Reino enfrenta obstáculos en múltiples regiones y contextos.

“Cuán importante es, por tanto, en estos tiempos difíciles, que ‘Pedro’ conserve su plena libertad para decir la verdad, denunciar la injusticia, defender los derechos de los más vulnerables, promover la paz y, sobre todo, proclamar a Jesucristo, muerto y resucitado, el único horizonte posible de una humanidad reconciliada”, afirmó.

El papa también agradeció a la asociación la creación de un centro de formación destinado a personas necesitadas en Chiclayo, localidad donde anteriormente se desempeñó como obispo.