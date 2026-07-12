Papa almuerza con pobres y migrantes en Castel Gandolfo

León XIV compartió una comida con personas vulnerables y migrantes durante sus vacaciones en Castel Gandolfo y llamó a combatir las causas de la pobreza

El papa León XIV compartió este sábado un almuerzo con un centenar de personas en situación de pobreza y migrantes en el "Borgo Laudato Si'", el proyecto impulsado por el Vaticano para la protección de la biodiversidad en los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, donde pasa un periodo de vacaciones.

Después de celebrar misa, el pontífice se sentó en una de las mesas instaladas bajo los árboles junto a personas en situación de vulnerabilidad, migrantes y cerca de 35 niños.

A su lado estuvieron Irene, una refugiada originaria de Tanzania acompañada por sus hijos de 7 y 5 años; un ciudadano ucraniano acogido por una parroquia de Roma; Isabel, refugiada de Perú que estudia en la universidad con apoyo del Centro Astalli; y Condé, originario de Sudán, quien participó en un programa de formación y trabajo en pastelería dentro del "Borgo Laudato Si'".

Llama a eliminar las causas de la pobreza

Durante el encuentro, León XIV pronunció un breve mensaje en el que aseguró que acudía "con hambre de justicia, de auténtica caridad" y expresó su deseo de construir una Iglesia que abra sus puertas a todos, donde prevalezcan el amor, la reconciliación, el perdón y la paz.

El pontífice pidió avanzar hacia una sociedad "donde se pueda vivir con justicia, donde se puedan eliminar las causas de la pobreza y de las injusticias que aún existen en nuestro mundo".

También invitó a trabajar por "un mundo diferente, un mundo de esperanza", frente a la violencia, el odio y la discriminación, y llamó a hacer de la Iglesia un espacio de justicia, paz y amor.

Una iniciativa que se repetirá cada año

León XIV ya había participado en una jornada similar el 17 de agosto de 2025, cuando compartió alimentos con personas en situación de pobreza de la diócesis de Albano. En esta ocasión, los invitados pertenecieron a la diócesis de Roma.

El Vaticano prevé que cada año una diócesis diferente participe en esta iniciativa junto con personas en situación de pobreza, refugiados, migrantes y otros grupos socialmente vulnerables.

El menú del almuerzo incluyó pasta alla amatriciana, asado de ternera, achicoria y fresas con nata.

Continúa su periodo de descanso

El papa se encuentra desde el pasado domingo en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, ubicado a unos 30 kilómetros de Roma, donde permanecerá de vacaciones hasta el 27 de julio.

Durante este periodo quedaron suspendidas las audiencias generales, privadas y especiales.

Su agenda contempla únicamente el rezo del ángelus los domingos en la Plaza de la Libertad de la localidad, mientras que las audiencias generales se reanudarán el 5 de agosto.