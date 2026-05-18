Papa alerta retroceso del cuidado ambiental por guerras

Durante el rezo del Regina Coeli en el Vaticano, el pontífice llamó a renovar el compromiso con la ecología integral, la paz y la protección de la vida

El papa León XIV lamentó este domingo que los conflictos armados registrados en los últimos años hayan frenado de manera significativa los avances globales en materia de protección ambiental y cuidado de la creación.

Desde el Palacio Apostólico, al concluir el rezo del Regina Coeli ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por el impacto que las guerras han tenido sobre los esfuerzos ecológicos internacionales.

“Lamentablemente, en estos últimos años, debido a las guerras, los avances en este campo se han visto muy ralentizados”, señaló.

Semana Laudato Si’ impulsa llamado global por la “casa común”

León XIV recordó que desde este domingo y hasta el próximo se celebra la Semana Laudato Si’, una iniciativa mundial inspirada en la encíclica promulgada por el papa Francisco, centrada en promover el cuidado del medio ambiente y una visión de ecología integral.

Esta conmemoración busca reforzar el llamado a proteger “la casa común”, impulsando acciones concretas frente a la crisis climática, la degradación ambiental y las desigualdades sociales vinculadas al deterioro ecológico.

El pontífice también destacó que esta celebración coincide con el año jubilar de San Francisco de Asís, figura emblemática de la paz, la humildad y la armonía con la naturaleza.

Subrayó que su legado continúa siendo una inspiración para promover “la paz con Dios, con los hermanos y con todas las criaturas”.

Ante este contexto, León XIV exhortó a todas las personas, organizaciones y comunidades que trabajan por la defensa del planeta a fortalecer sus esfuerzos.