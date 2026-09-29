Pandilla mata a 11 personas tras operativo de la ONU en Haití

La expansión de las pandillas fuera de la capital ha provocado ataques contra comunidades, bloqueos carreteros, extorsiones y desplazamientos de familias

Al menos 11 personas fueron asesinadas este lunes durante un ataque atribuido a integrantes de la pandilla Kokorat San Ras en Gros-Morne, una comuna del departamento de Artibonito, en Haití. La agresión ocurrió después de una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas contra posiciones utilizadas por el grupo criminal.

El alcalde de Gros-Morne, Hubert Cénéac, señaló que los hombres armados actuaron en represalia por el despliegue de una unidad de Sri Lanka perteneciente a la fuerza internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas.

Operativo retiró puestos ilegales de la pandilla

De acuerdo con el funcionario, los agentes expulsaron a integrantes de Kokorat San Ras que habían instalado puestos de cobro ilegal en la zona. Sin embargo, la unidad permaneció solamente unas horas en la comuna y posteriormente regresó a su base en Gonaïves, capital de Artibonito.

Horas después comenzaron los reportes de ataques contra habitantes del barrio de Dosni y otros sectores cercanos. Los integrantes de la pandilla habrían disparado indiscriminadamente y provocado incendios en viviendas.

“En venganza, los hombres armados sembraron el terror entre la población. Una decena de personas perdieron la vida esta mañana en el barrio de Dosni, y se desató un ataque sobre la zona, con disparos en todas las direcciones, mataron y quemaron casas”, declaró Cénéac.

Además de las víctimas mortales, se reportaron personas lesionadas. Informes preliminares señalan que cinco de los fallecidos pertenecerían a una misma familia, aunque las autoridades todavía no han difundido una lista oficial de las víctimas.

Kokorat San Ras mantiene presencia en Artibonito

Gros-Morne es considerado uno de los principales puntos de operación de Kokorat San Ras, organización criminal que ha extendido su presencia desde Puerto Príncipe hacia Artibonito, la principal región agrícola de Haití.

La expansión de las pandillas fuera de la capital ha provocado ataques contra comunidades, bloqueos carreteros, extorsiones y desplazamientos de familias.

La violencia relacionada con estos grupos y las operaciones de seguridad dejó más de 3 mil personas muertas durante el primer semestre de 2026.

La crisis también ha obligado a cerca de 1.5 millones de haitianos a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del país, el nivel más alto registrado hasta ahora.

ONU analizará continuidad de la fuerza internacional

El ataque ocurre mientras se aproxima el vencimiento del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional autorizada y respaldada por Naciones Unidas que trabaja junto con las corporaciones haitianas.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar este martes la renovación de su mandato, en medio de cuestionamientos sobre su capacidad operativa y de llamados para ampliar el despliegue en las regiones donde las organizaciones criminales han ganado territorio.

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con la masacre. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el número definitivo de víctimas y evaluar los daños ocasionados en Gros-Morne.