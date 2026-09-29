Pandas gigantes llegan a Atlanta como gesto entre China y EUA

El zoológico anunciará posteriormente la fecha de su presentación oficial, así como los detalles del espacio donde vivirán

Los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang llegaron este domingo al Zoológico de Atlanta, en Georgia, procedentes de China, pocos días después de que el presidente Xi Jinping confirmara su traslado durante su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.

Los ejemplares viajaron en un avión chárter desde la Base de Investigación de Crianza de Pandas Gigantes de Chengdu, ubicada en la provincia china de Sichuan. Su llegada permite a Atlanta recuperar la presencia de esta especie después de casi dos años.

Ping Ping y Fu Shuang permanecerán diez años en Atlanta

La pareja está integrada por Ping Ping, un macho nacido el 17 de marzo de 2020, y Fu Shuang, una hembra nacida el 18 de octubre del mismo año. Ambos tienen seis años y permanecerán en Estados Unidos durante una década.

Su estancia forma parte de un acuerdo de cooperación para la conservación del panda gigante entre el Zoológico de Atlanta y la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China.

El convenio contempla investigación científica, prevención y tratamiento de enfermedades, atención veterinaria, protección de hábitats e intercambio de conocimientos entre especialistas de ambos países.

Los pandas permanecerán en cuarentena

Tras su llegada, Ping Ping y Fu Shuang fueron trasladados a un área restringida del zoológico, donde cumplirán un periodo rutinario de cuarentena y adaptación a su nuevo entorno.

Los animales todavía no estarán disponibles para las visitas del público. El zoológico anunciará posteriormente la fecha de su presentación oficial, así como los detalles del espacio donde vivirán.

Este periodo permitirá al personal veterinario evaluar su condición física, alimentación y comportamiento antes de incorporarlos de manera gradual a su hábitat.

La llegada fue confirmada durante la cumbre

El nuevo acuerdo para recibir a los pandas había sido anunciado desde abril de 2026, pero hasta entonces no existía una fecha precisa para su traslado. Durante su visita de Estado a Washington, Xi Jinping confirmó que los ejemplares llegarían a Atlanta “en los próximos días”.

El anuncio se produjo después de su reunión con Trump, en una agenda marcada por las diferencias comerciales, los aranceles, el futuro de Taiwán, la guerra de Irán y la competencia tecnológica y de inteligencia artificial.

Aunque la llegada fue presentada como una señal de amistad entre ambos países, los pandas no fueron entregados como un regalo permanente, sino como parte de un préstamo vinculado con actividades de conservación e investigación.

Atlanta retoma su programa de conservación

El Zoológico de Atlanta recibió a sus primeros pandas gigantes, Lun Lun y Yang Yang, en 1999. Durante 25 años, la pareja tuvo siete crías, incluidas dos parejas de gemelos, como parte de uno de los programas de reproducción más exitosos fuera de China.

El acuerdo concluyó en octubre de 2024, cuando Lun Lun, Yang Yang y sus dos crías más jóvenes, Ya Lun y Xi Lun, regresaron a Chengdu. Desde entonces, Atlanta permaneció sin ejemplares de esta especie.

China utiliza desde hace décadas la denominada “diplomacia del panda”, basada en préstamos temporales que combinan proyectos científicos con gestos de acercamiento internacional. La llegada de Ping Ping y Fu Shuang representa ahora una nueva etapa de cooperación entre Washington y Pekín, pese a las diferencias que continúan marcando su relación.