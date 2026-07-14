Panamá sentencia a 48 años a homicidas de turista española

La autopsia estableció que Eneritz falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, dato que permitió orientar la investigación hacia un homicidio

Un tribunal de Panamá condenó a 48 años de prisión a dos hombres por el asesinato y robo de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, ocurrido en julio de 2024 en el archipiélago de Bocas del Toro.

La sentencia estableció una pena de 30 años por femicidio y otros 18 años por robo agravado para cada uno de los responsables, después de que la Fiscalía lograra acreditar su participación en el crimen.

Fiscalía presentó más de 50 pruebas durante el juicio

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó más de 50 elementos probatorios, entre testimonios, peritajes, documentos y análisis científicos, con los que reconstruyó los últimos movimientos de la víctima y la forma en que ocurrió el ataque.

El Tribunal de Juicio emitió un fallo condenatorio unánime al considerar que las pruebas demostraron que ambos acusados interceptaron a la turista para despojarla de sus pertenencias y la golpearon hasta causarle la muerte.

La autopsia estableció que Eneritz falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, dato que permitió orientar la investigación hacia un homicidio y descartar otras hipótesis iniciales.

La turista desapareció durante su estancia en Bocas del Toro

Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años y originaria de Erandio, en la provincia española de Vizcaya, recorría varios países de Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro, uno de los principales destinos turísticos de Panamá.

La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero y fue vista con vida por última vez el 23 de julio de 2024. Tras perder contacto con ella, familiares y amigos reportaron su desaparición y solicitaron el apoyo de las autoridades.

Tres días después, el 26 de julio, su cuerpo fue localizado en un paraje cercano al mar. La identidad fue confirmada posteriormente mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares en España.

La desaparición movilizó a agentes de la Policía Nacional, personal del Sistema Nacional de Protección Civil, funcionarios del Ministerio Público y voluntarios, quienes desplegaron recorridos y labores de búsqueda en distintos puntos del archipiélago.

Las pesquisas quedaron a cargo de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, que realizó inspecciones de campo, entrevistas, análisis periciales y la revisión de los lugares donde la turista estuvo antes de desaparecer.

Capturas permitieron llevar a los responsables a juicio

En agosto de 2024, las autoridades capturaron a uno de los principales sospechosos, un hombre de 39 años conocido con el alias de “Leche”.

La investigación continuó hasta ubicar y detener a un segundo implicado. Ambos fueron llevados a juicio y declarados culpables el pasado 28 de junio, antes de que el tribunal fijara la condena definitiva.

El asesinato de Eneritz Argintxona Fraile provocó una amplia conmoción en Panamá y España, donde familiares y autoridades dieron seguimiento al proceso hasta la emisión de la sentencia contra los responsables.