Panamá reporta primera muerte cinco días después del sismo

Francisco Peralta, uno de los vecinos que participó en el rescate, relató que trasladaron a la mujer en un vehículo particular para buscar atención de urgencia

Panamá confirmó la primera muerte relacionada con el terremoto del 9 de octubre. Elena Barría, de 68 años, falleció este miércoles en un hospital de la capital, cinco días después de sufrir una perforación abdominal durante el derrumbe de su vivienda en Macaracas, provincia de Los Santos.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el fallecimiento ocurrió a las 15:42 horas. La institución expresó sus condolencias a la familia y reconoció la fortaleza de la paciente y sus seres queridos durante la hospitalización.

El presidente José Raúl Mulino señaló que las lesiones sufridas durante el sismo, sumadas a una diabetes severa que previamente había provocado la amputación de una extremidad, impidieron su recuperación pese a la atención médica.

Familiares y vecinos la rescataron entre los escombros

Un hijo de Barría y dos vecinos lograron sacarla de los restos de su casa. Durante el colapso, una pieza de hierro desprendida del techo le causó una herida en el abdomen.

Francisco Peralta, uno de los vecinos que participó en el rescate, relató que trasladaron a la mujer en un vehículo particular para buscar atención de urgencia.

La familia y el vecino denunciaron que esperaron más de una hora para que fuera atendida en el centro médico del pueblo, mientras permanecía sobre un colchón y sangraba. Ese señalamiento corresponde a sus testimonios; no se cuenta con una respuesta de la institución sobre la demora denunciada.

Posteriormente, Barría fue trasladada a un hospital regional y después a la capital. Sus familiares indicaron que la operación para atender la perforación abdominal fue exitosa, pero que este miércoles sufrió un paro cardíaco. Esa explicación familiar no constituye un dictamen médico sobre las causas del fallecimiento.

El terremoto dejó miles de afectados y viviendas destruidas

El sismo fue registrado con magnitud 7.7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo situó en 7.5.

Según el balance oficial disponible, el movimiento afectó directamente a más de 11 mil 500 personas. De ellas, 3 mil 696 permanecían en más de 45 albergues temporales.

Las evaluaciones contabilizaron daños en al menos 3 mil 390 viviendas, de las cuales 727 quedaron destruidas. También se reportaron 619 centros educativos afectados, incluidos 35 que colapsaron totalmente, además de daños en 67 centros de salud, 44 iglesias y más de 60 edificios gubernamentales.

La muerte de Barría actualiza el saldo de una emergencia que inicialmente dejó cerca de una treintena de heridos y que mantiene en marcha las labores de asistencia, evaluación de daños y recuperación de las comunidades afectadas.