Panamá reabre cárcel de Coiba tras fuga masiva de reos

La isla, considerada la más grande de Panamá y del Pacífico centroamericano, alberga ecosistemas de gran valor ecológico y una importante biodiversidad marina

La decisión del Gobierno de Panamá de trasladar a 29 reos considerados de alta peligrosidad a la antigua cárcel de Isla Coiba ha generado un intenso debate en el país, al tratarse de un centro penitenciario que permanecía fuera de operación desde hace más de tres décadas y que se encuentra dentro de una de las áreas naturales protegidas más importantes de Centroamérica.

La medida surge en medio de la crisis provocada por la fuga de 195 internos de la prisión de La Joyita, considerada una de las evasiones más grandes registradas en la historia reciente del sistema penitenciario panameño.

Reactivan prisión cerrada desde 1994

Las autoridades informaron que los 29 reclusos fueron trasladados de manera escalonada a instalaciones ubicadas dentro de una estación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Isla Coiba, en el océano Pacífico.

De acuerdo con el plan gubernamental, el objetivo es reforzar el control sobre líderes y operadores de organizaciones criminales, limitando su capacidad para coordinar actividades ilícitas desde otros centros penitenciarios del país.

El Gobierno sostiene que el complejo cuenta con personal especializado en seguridad y combate al narcotráfico, así como con infraestructura diseñada para impedir intentos de fuga o comunicación con estructuras criminales externas.

La antigua colonia penal de Coiba fue creada durante la administración del presidente Belisario Porras y comenzó a recibir internos en 1920. Permaneció en funcionamiento durante décadas hasta su cierre definitivo en 1994.

La polémica no tardó en surgir debido a que Isla Coiba forma parte del Parque Nacional Coiba, una reserva natural reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad desde 2005.

La isla, considerada la más grande de Panamá y del Pacífico centroamericano, alberga ecosistemas de gran valor ecológico y una importante biodiversidad marina y terrestre.

La reapertura del centro penitenciario ha despertado inquietudes sobre la compatibilidad de este tipo de instalaciones dentro de un área protegida y sobre el impacto que podría generar en el entorno natural.

Incluso dentro del propio gobierno surgieron voces críticas. El Ministerio de Ambiente expresó reservas sobre la medida al considerar que el uso penitenciario de la zona podría entrar en conflicto con las regulaciones y la zonificación ambiental vigente en el parque nacional.

La fuga de La Joyita sigue marcando la agenda de seguridad

La decisión de trasladar internos a Coiba ocurre mientras continúa la búsqueda de varios de los reclusos que escaparon de la cárcel de La Joyita el pasado 1 de junio.

Según reportes oficiales, aún permanecen prófugos alrededor de una veintena de los 195 internos que participaron en la evasión, muchos de ellos considerados de alta peligrosidad y procesados por delitos graves como homicidio y narcotráfico.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos del país mientras avanzan las investigaciones relacionadas con la fuga masiva.

Hasta el momento, más de 150 reos recapturados han sido procesados judicialmente por su participación en la evasión, y varios ya recibieron condenas adicionales derivadas de estos hechos.

La reapertura de la prisión insular ha reavivado las discusiones sobre el estado del sistema penitenciario panameño, especialmente después de años marcados por problemas de hacinamiento, violencia y episodios de alto impacto dentro de los centros de reclusión.

Para algunos sectores, el traslado de reos a Coiba representa una medida extraordinaria ante una situación de seguridad sin precedentes. Para otros, la decisión evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el sistema penitenciario y la necesidad de impulsar reformas de fondo que permitan mejorar el control, la vigilancia y las condiciones dentro de las cárceles del país.