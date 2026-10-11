Panamá declara emergencia y destina hasta 100 millones por sismo

Panamá declaró el estado de emergencia nacional para disponer de hasta 100 millones de dólares destinados a atender los daños ocasionados por el terremoto

El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional para disponer de hasta 100 millones de dólares destinados a atender los daños ocasionados por el terremoto que sacudió el país el viernes. El movimiento telúrico, cuya magnitud fue estimada en 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dejó al menos 27 personas heridas y no se reportaron fallecimientos.

La medida fue anunciada por el ministro de Gobierno, Carlos Orillac, después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Las autoridades señalaron que los recursos permitirán responder a las afectaciones en viviendas, centros educativos y vías de comunicación.

Gobierno garantiza recursos para atender los daños

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país dispone de fondos para cubrir las necesidades más urgentes y afirmó que la actividad económica continuará pese a las consecuencias del sismo.

El funcionario explicó que, si fuera necesario recurrir a financiamiento adicional, se buscarían préstamos en condiciones favorables. También agradeció las ofertas de apoyo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), además de Estados Unidos, que ofrecieron recursos no reembolsables.

Más de 400 viviendas presentan daños

Las inspecciones continúan en distintas regiones del país, con especial atención en Herrera, Los Santos y Veraguas, provincias cercanas al epicentro y entre las más afectadas por el movimiento sísmico.

Hasta el momento, las autoridades han revisado 426 viviendas que presentan daños de distinta gravedad, desde afectaciones menores hasta pérdidas totales. En esos inmuebles habitan alrededor de 2 mil 130 personas, de acuerdo con el censo preliminar.

El Gobierno informó que brindará apoyo a las familias que lo requieran y que ya contempla trabajos de reparación, así como la construcción de nuevas viviendas cuando las condiciones de los inmuebles no permitan su recuperación.

Evalúan daños en más de 400 escuelas

El sector educativo también registró afectaciones. El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que 419 centros escolares, de un total superior a 3 mil en todo el territorio nacional, resultaron dañados.

Las autoridades educativas prevén comunicar qué regiones podrán reanudar las clases el lunes y cuáles deberán mantener la suspensión, una vez que se conozcan los resultados de las evaluaciones de seguridad en los planteles.

El sismo dejó incomunicada a la localidad de Tonosí

El terremoto ocurrió el viernes a las 12:56 horas locales, según el USGS, que calculó una magnitud de 7,7 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se ubicó a unos 12 kilómetros de Tonosí, localidad costera situada aproximadamente a 239 kilómetros de la capital panameña.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una magnitud de 7,5 y una profundidad de cuatro kilómetros, con una ubicación del epicentro distinta a la estimada por la institución estadounidense.

Tonosí quedó incomunicada por vía terrestre debido a las afectaciones en las rutas de acceso. Las autoridades lograron llegar a la zona por aire para evaluar la situación y coordinar la asistencia a la población.

El Ministerio de Obras Públicas inició labores para recuperar la circulación en los caminos dañados, incluida la carretera que conduce a Tonosí. El titular de la dependencia, José Luis Andrade, señaló que los trabajos buscan habilitar inicialmente el paso de vehículos livianos.

Mientras avanzan las inspecciones, el Gobierno mantiene las evaluaciones de infraestructura y la coordinación de recursos para atender a las comunidades afectadas por el terremoto.