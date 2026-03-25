Pakistán se ofrece como mediador entre EUA e Irán

El primer ministro Shehbaz Sharif propuso albergar negociaciones de paz, mientras Trump comparte el mensaje en medio de tensiones crecientes

En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este martes un mensaje del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en el que Islamabad se ofrece como mediador para poner fin al conflicto entre Washington e Irán.

El mensaje, publicado originalmente por Sharif en la red social X, plantea la posibilidad de que Pakistán actúe como anfitrión de conversaciones de paz, siempre que ambas partes acepten participar.

“Sujeto a la conformidad de Estados Unidos e Irán, Pakistán está dispuesto y honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes”, expresó el mandatario pakistaní.

Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026

El mensaje fue replicado por Donald Trump en su plataforma Truth Social sin comentarios adicionales, en lo que analistas interpretan como una señal abierta, aunque cautelosa, hacia posibles canales diplomáticos.

Fuentes gubernamentales de Pakistán confirmaron que la propuesta no es solo simbólica, sino que Islamabad ya se ha ofrecido formalmente como sede de eventuales negociaciones, apoyándose en sus relaciones tanto con Teherán como con Washington.

La oferta pakistaní se sustenta en su posición geopolítica y en los vínculos que mantiene con ambas partes del conflicto. Además, Shehbaz Sharif ha elogiado en repetidas ocasiones a Trump, a quien incluso nominó el año pasado al Premio Nobel de la Paz por su papel en la mediación entre India y Pakistán.

El acercamiento ocurre en un momento crítico, luego de que Estados Unidos anunciara una pausa temporal en los ataques contra infraestructura energética iraní.

El lunes, Donald Trump informó que su administración mantiene contactos con Irán y ordenó suspender por cinco días las ofensivas, en un intento por abrir espacio al diálogo.

Sin embargo, Irán ha negado negociaciones directas con Washington. Aun así, su cancillería reconoció haber recibido mensajes de terceros países que buscan facilitar un acercamiento.

La guerra en la región entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados sobre territorio iraní.

En respuesta, Irán ha intensificado sus ofensivas con misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.