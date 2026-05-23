Pakistán interviene en negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Durante la reunión ambas partes analizaron “los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas” para evitar un agravamiento del conflicto regional

El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, sostuvo una reunión en Teherán con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchí, en medio de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos que permita frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La visita del alto mando militar pakistaní ocurre en un momento especialmente delicado para la región, mientras la República Islámica analiza una nueva propuesta estadounidense orientada a poner fin a la guerra y reducir la tensión en varios frentes abiertos en Asia Occidental.

Pakistán toma papel clave como intermediario

De acuerdo con información oficial difundida en Irán, durante la reunión ambas partes analizaron “los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas” para evitar un agravamiento del conflicto regional.

También discutieron mecanismos para fortalecer la estabilidad y la seguridad en Asia Occidental, una región marcada por tensiones militares, crisis políticas y enfrentamientos indirectos entre potencias internacionales.

La participación de Pakistán ha tomado relevancia durante los últimos días luego de que el Ministerio de Exteriores iraní confirmara que el intercambio de mensajes y propuestas entre Washington y Teherán continúa realizándose a través de Islamabad.

En ese contexto, el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, viajó recientemente a Teherán en dos ocasiones durante la misma semana para mantener contactos diplomáticos con autoridades iraníes.

Irán analiza nueva propuesta de Estados Unidos

Funcionarios iraníes confirmaron que actualmente estudian un nuevo planteamiento presentado por Estados Unidos para buscar una salida negociada al conflicto.

Las conversaciones se desarrollan sobre un documento de 14 puntos elaborado por Irán hace varias semanas, el cual ha servido como base para distintas rondas de intercambio diplomático entre ambos países.

Las autoridades iraníes sostienen que todavía existen diferencias importantes, aunque reconocen que el diálogo continúa activo.

Según versiones difundidas en medios iraníes, Teherán exige varias condiciones para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Las exigencias de Irán para alcanzar un acuerdo

Entre las principales demandas iraníes se encuentra el fin de los conflictos armados en distintos frentes de la región, incluido el escenario en Líbano.

Además, Irán busca el levantamiento de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otras potencias occidentales.

El gobierno iraní también exige la liberación de activos financieros bloqueados en el extranjero, compensaciones por daños derivados de la guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Ese corredor marítimo es considerado uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial, ya que por esa zona transita una parte importante del petróleo exportado desde Medio Oriente.