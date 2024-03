Padre apuñala a su hijo con discapacidad y se suicida

Nací un 19 de abril del 2014 con 29 semanas de gestación y pesé 1.483 kilos. Estuve 2 meses y medio internado en Neonatología. No me daban muchas esperanzas de vida, la pasé muy mal: hice paros, me agarró neumonía y el virus hospitalario, entre otras cosas.

Pero gracias a Dios, salí adelante a pesar de todo. No fue fácil, pero siempre junto a mamá la peleamos y seguimos luchando.

Hoy en día estoy bien, solo que todavía no puedo caminar. Me quedaron algunas secuelas, me diagnosticaron parálisis cerebral infantil y diparesia espástica, lo cual afecto mi motricidad, se lee en una publicación de 20218 en la página de Facebook.