Paciente va a realizarse una endodoncia y muere en el consultorio

De acuerdo con los reportes preliminares, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba bajo los efectos de anestesia general

Lo que debía ser una intervención rutinaria para aliviar un malestar dental se transformó en una tragedia que ha conmocionado a toda la comunidad y ha puesto bajo la lupa los estándares de seguridad en los servicios odontológicos del país.

Un hombre de apenas 37 años perdió la vida inesperadamente mientras se sometía a un procedimiento de endodoncia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba bajo los efectos de anestesia general. Pese a estar en un entorno que debía ser controlado, el hombre fue declarado sin signos vitales dentro del consultorio.

La autopsia posterior arrojó resultados devastadores: el paciente presentó una combinación de fallas orgánicas severas, incluyendo un infarto agudo de miocardio, edema cerebral, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria.

Ante estos hallazgos, la familia ha emprendido acciones legales inmediatas, exigiendo el expediente clínico completo para esclarecer las causas exactas del deceso.

Sospechan encubrimiento

La Fiscalía ecuatoriana ha abierto una investigación por presunta negligencia médica, centrando su atención en una serie de anomalías administrativas alarmantes halladas en la documentación del centro odontológico:

Uso injustificado de anestesia: El procedimiento se realizó con anestesia general, una práctica inusual para una endodoncia —la cual normalmente requiere anestesia local—, sin que exista hasta el momento una justificación clínica por escrito que lo respalde.

Documentación deficiente: Los documentos presentados por el anestesiólogo carecen de datos cruciales, como el nombre, la firma y el sello del profesional responsable.

Fechas "fantasma": La investigación ha detectado que varios consentimientos informados poseen fechas posteriores al fallecimiento, lo que sugiere un presunto intento de manipular o completar el papeleo de manera irregular tras ocurrir el deceso.

Clausuran la clínica implicada

Tras realizar una inspección exhaustiva en el establecimiento, las autoridades municipales procedieron a la clausura inmediata de la clínica. El operativo reveló, además de las deficiencias clínicas, que el área de Rayos X operaba sin los permisos legales correspondientes.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, el caso ha desatado un fuerte debate sobre la regulación de los procedimientos médicos invasivos en consultorios odontológicos y la necesidad de una fiscalización más estricta sobre la seguridad del paciente.