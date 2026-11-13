Outlook presenta caída y afecta a correos de miles de usuarios

Una interrupción en los servicios de Microsoft afectó Outlook, Teams y Microsoft 365; la compañía trabaja para restablecer la conectividad

Miles de usuarios reportaron problemas para acceder a sus cuentas de correo electrónico de Outlook este jueves 12 de noviembre, luego de que una falla afectara distintos servicios de Microsoft, entre ellos Exchange Online, Microsoft 365 y Teams.

Las dificultades comenzaron durante la mañana y provocaron que usuarios experimentaran errores al intentar ingresar a sus bandejas de entrada, enviar o recibir mensajes y utilizar algunas herramientas de la compañía.

De acuerdo con los reportes registrados por Downdetector, la plataforma que monitorea interrupciones en servicios digitales, las quejas aumentaron considerablemente durante el transcurso del día. En uno de los momentos de mayor afectación se contabilizaron más de 120 mil reportes relacionados con Outlook.

Microsoft confirma problemas en sus servicios

A través de sus canales oficiales, Microsoft reconoció que investigaba fallas que impedían a algunos usuarios acceder a sus buzones de Exchange Online mediante distintos métodos de conexión en América.

Posteriormente, la empresa informó que había identificado una sobrecarga en parte de su infraestructura, situación que estaría relacionada con los errores de conectividad registrados en diferentes regiones.

La compañía aclaró que el problema no se debía a un incremento en el tráfico, sino a que varios servidores dejaron de estar disponibles de manera inesperada, lo que provocó una mayor presión sobre el resto de la infraestructura.

¿Qué servicios de Microsoft resultaron afectados?

Además de Outlook, los usuarios reportaron dificultades con otras herramientas del ecosistema de Microsoft, entre ellas:

Outlook, para consultar y enviar correos electrónicos.

Exchange Online, servicio de correo empresarial.

Microsoft 365, plataforma de aplicaciones y productividad.

Microsoft Teams, herramienta de comunicación y reuniones.

Copilot, asistente de inteligencia artificial.

Respecto a Microsoft Teams, la compañía informó que las acciones de mitigación permitieron restablecer el funcionamiento del servicio en Norteamérica.

Microsoft trabaja para restablecer Outlook

Para atender la interrupción, Microsoft señaló que suspendió temporalmente algunos despliegues, comenzó a redistribuir el tráfico hacia otras partes de su infraestructura y reinició servidores afectados.

La empresa también indicó que continuaba trabajando para reducir el impacto de la falla y recuperar la conectividad de los usuarios.

Hasta el momento de los reportes, no se había establecido un horario definitivo para la normalización completa de Outlook y los servicios relacionados.