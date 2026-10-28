Otorgará EUA visas a Flávio Bolsonaro y su familia

Tras perder las elecciones ante Lula da Silva, el senador Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas estadounidenses, pese a las investigaciones que enfrenta

Estados Unidos otorgará visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, dos días después de que el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro perdiera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La información fue reportada por diversos medios estadounidenses, que citaron a una fuente del Departamento de Estado. Según la declaración, las autoridades permitirán la entrada del senador brasileño y sus familiares a territorio estadounidense.

“Estados Unidos emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, indicó la fuente del Departamento de Estado.

La concesión de visas se produce en un contexto de investigaciones que involucran a Flávio Bolsonaro y de las consecuencias políticas y judiciales que enfrenta su familia.

El anuncio ocurre tras la cancelación de sus pasaportes

La decisión se da después de que la Policía Federal Brasileña cancelara los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

El reporte también señala que el político llegó a Florida este martes, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos financieros y operaciones que involucran a terceros.

La autorización de visas permitiría su ingreso a EUA pese a la situación judicial que enfrenta en Brasil. Sin embargo, la información disponible no detalla las condiciones específicas de los documentos migratorios ni la duración de su vigencia.

Investigan presuntos vínculos con una red de lavado de dinero

De acuerdo con información publicada por The New York Times, Flávio Bolsonaro es investigado por su presunta relación con un abogado brasileño acusado de participar en una red de fraude y lavado de dinero por más de mil millones de dólares.

Las indagatorias buscan esclarecer los posibles vínculos del senador con las operaciones financieras atribuidas al abogado. No obstante, la información proporcionada no detalla las pruebas que sustentan la investigación ni establece una resolución judicial sobre la responsabilidad de Bolsonaro en esos hechos.

Enfrenta otra investigación por financiamiento de película

El hijo de Jair Bolsonaro también enfrenta una segunda investigación relacionada con millones de dólares que habría recibido de un banquero.

Según el reporte, esos recursos presuntamente habrían sido utilizados para financiar una película biográfica sobre su padre, quien actualmente se encuentra en prisión tras ser condenado por intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones presidenciales de Brasil en 2022.

La investigación busca esclarecer el origen y el destino del dinero, así como las circunstancias en las que se habría realizado el financiamiento de la producción cinematográfica.