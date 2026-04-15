Origen y significado del Día Mundial del Arte: lo que debes saber

El Día Mundial del Arte tiene como propósito promover el desarrollo, la difusión y el disfrute del arte en todas sus formas

Cada 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte, una fecha que busca resaltar la importancia del arte y el pensamiento creativo como herramientas fundamentales para el desarrollo humano, la convivencia social y el diálogo intercultural en todo el mundo.

La proclamación de esta celebración, orientada a promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte, tuvo lugar durante la reunión número 40 de la Conferencia General de la UNESCO en 2019.

Sin embargo, esta fecha ya se conmemoraba desde 2012, cuando se realizó por primera vez con el respaldo inicial del organismo internacional.

Origen de la conmemoración

La iniciativa surgió de la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP/IAA). Entre 2011 y 2012, durante su XVII Asamblea General celebrada en Guadalajara, Jalisco, México, se propuso declarar el 15 de abril como Día Mundial del Arte.

A partir de entonces, la primera celebración tuvo lugar en 2012 y, años más tarde, en 2019, la UNESCO la adoptó de manera oficial como una jornada internacional, consolidando su relevancia a nivel global.

La fecha del 15 de abril fue elegida en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci, ocurrido en 1452. El genio del Renacimiento italiano es considerado un símbolo universal de la creatividad, la innovación y la unión entre el arte, la ciencia y el conocimiento humano.

Da Vinci representa valores como la paz, la libertad de expresión, la tolerancia, la fraternidad y el multiculturalismo, principios que están en el centro de esta conmemoración internacional.

Significado del Día Mundial del Arte

El Día Mundial del Arte tiene como propósito promover el desarrollo, la difusión y el disfrute del arte en todas sus formas. Entre sus principales objetivos destacan:

Fomentar la creatividad, la innovación y la diversidad cultural

Reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad

Destacar el papel de los artistas en el desarrollo sostenible, la educación y el diálogo intercultural

Construir un mundo más libre, pacífico y tolerante a través del arte

La UNESCO enfatiza que el arte contribuye a acercar las manifestaciones culturales a las comunidades, generar conciencia sobre su importancia y revalorar su impacto social y económico.

El arte en la vida cotidiana

El arte está presente en la vida diaria de múltiples formas. Se manifiesta en pinturas, esculturas y fotografías que decoran hogares y espacios de trabajo, así como en productos, publicidad y diseño.

Los artistas también participan en proyectos urbanos y arquitectónicos mediante la creación de murales, esculturas, fuentes y jardines, lo que demuestra que el arte no solo es contemplativo, sino también funcional y transformador del entorno.

Por esta razón, resulta imposible no dedicar un día al año a este elemento tan presente en la vida cotidiana.

El arte es una de las formas más profundas de expresión humana, ya que permite comunicar emociones, ideas y visiones del mundo a través de distintos lenguajes como el visual, sonoro o literario.

Desde sus orígenes en el Paleolítico, con las primeras pinturas rupestres, hasta las expresiones contemporáneas como el cine o el arte digital, el arte ha acompañado la evolución de la humanidad, reflejando sus creencias, emociones y formas de entender el mundo.

Hoy en día, se reconoce como un producto cultural fruto de un proceso creativo consciente, capaz de emocionar, provocar reflexión y generar experiencias significativas.

Especialistas coinciden en que su práctica, especialmente desde edades tempranas, aporta múltiples beneficio como favorece el desarrollo de la creatividad, mejora la concentración y el pensamiento crítico, fortalece la confianza y el autoconcepto, promueve la tolerancia y la empatía y estimula estructuras de pensamiento más complejas.

Además, el arte permite reflexionar sobre la realidad, generar conciencia social y construir sociedades más sensibles, críticas y conscientes.

¿Cómo se celebra esta fecha?

En el marco del Día Mundial del Arte, se organiza

n diversas actividades en todo el mundo, como:

Exposiciones

Talleres

Conferencias

Debates

Eventos culturales

Presentaciones teatrales y conciertos

Asimismo, escuelas, centros culturales, comunidades y colectivos artísticos se suman con iniciativas propias que permiten acercar el arte a la población y fomentar la participación de nuevos talentos.

El Día Mundial del Arte no solo celebra la creatividad, sino que invita a reflexionar sobre el papel que tiene el arte en la construcción de sociedades más libres, inclusivas y pacíficas.

Nuevo León se suma con agenda cultural

En el contexto local, estados como Nuevo León también se suman a la celebración con una amplia oferta cultural. El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Cultura estatal, organiza actividades gratuitas dirigidas a todo tipo de públicos.

La programación incluye talleres infantiles, actividades familiares, exposiciones, presentaciones de danza contemporánea, conciertos, cine y charlas en espacios como el Parque Fundidora, la Pinacoteca de Nuevo León, la Cineteca y la Casa de la Cultura.

Lee aquí la nota completa: Celebra Nuevo León el Día Mundial del Arte con agenda cultural

Entre las actividades destacan talleres como “Colores en Movimiento”, funciones teatrales, proyecciones cinematográficas y programas musicales, todos enfocados en acercar el arte a la comunidad y fortalecer el tejido social a través de la cultura.

El Día Mundial del Arte no solo celebra la creatividad, sino que invita a reflexionar sobre el papel que tiene el arte en la construcción de sociedades más libres, inclusivas y pacíficas.