La mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts ,Lindsay Clancy, enfrentará un segundo juicio el 29 de marzo de 2027

Lindsay Clancy, la mujer de 36 años acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, Estados Unidos, enfrentará un segundo juicio luego de que el primero fuera declarado nulo por falta de consenso entre los integrantes del jurado.

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior del condado de Plymouth, determinó este lunes que el nuevo proceso comenzará el 29 de marzo de 2027. La decisión abre nuevamente el camino para que la fiscalía presente el caso ante un jurado, aunque todavía no ha confirmado qué cargos mantendrá contra la acusada.

La defensa considera que Clancy volverá a enfrentar tres cargos de asesinato en primer grado, los mismos que fueron presentados durante el primer juicio.

¿Por qué se repetirá el juicio contra Lindsay Clancy?

El primer proceso judicial se extendió durante varias semanas del verano boreal, pero el 4 de septiembre el juez Sullivan lo declaró nulo, después de que los 12 integrantes del jurado no consiguieran llegar a un veredicto tras siete días de deliberaciones.

De acuerdo con lo informado durante el procedimiento, 11 miembros del jurado se inclinaban por considerar que Clancy no tenía responsabilidad penal, mientras que uno de ellos mantenía una postura distinta.

La fiscalía manifestó su intención de continuar con un juicio ante un jurado. Por su parte, la defensa interpretó esa postura como una señal de que se mantendrían los cargos de asesinato en primer grado.

"Creo que podemos leer entre líneas: cuando dicen que el caso va a requerir un jurado, el fiscal de distrito está dando a entender que piensa seguir adelante con los cargos de asesinato en primer grado, así que fijaremos una fecha para el juicio", declaró el abogado defensor Kevin Reddington.

La fiscalía había solicitado que el nuevo proceso se realizara en mayo de 2027 debido a problemas de agenda, mientras que la defensa pidió adelantarlo para que se celebrara antes de la jubilación del juez Sullivan, prevista para junio.

Los cargos que podría enfrentar la acusada

Durante el primer juicio, Clancy enfrentó tres cargos de asesinato en primer grado, una figura penal que contempla la muerte deliberada y premeditada de otra persona.

En caso de ser declarada culpable de estos delitos, podría recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el fiscal de distrito todavía no ha confirmado oficialmente si mantendrá esas acusaciones.

La fiscalía también podría optar por cargos menos graves, como asesinato en segundo grado, que se aplica cuando una persona causa ilícitamente la muerte de otra con dolo o imprudencia extrema, pero sin premeditación.

Si se modificaran los cargos, Clancy podría renunciar a un juicio con jurado y solicitar que un juez determine su responsabilidad en el caso.

Hace una semana, Sullivan rechazó una solicitud de la defensa para desestimar el proceso con base en el principio que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito después de una absolución o una condena. Esa resolución permitió avanzar hacia la organización de un segundo juicio.

Las partes deberán regresar al tribunal el 30 de diciembre para abordar asuntos relacionados con la logística, la seguridad y la cobertura mediática. Además, se programó una audiencia preparatoria para el 18 de febrero de 2027.

¿De qué se acusa a Lindsay Clancy?

Clancy no niega haber causado la muerte de sus tres hijos. Sin embargo, su defensa sostiene que padecía una grave psicosis posparto cuando ocurrieron los hechos y que, debido a esa condición, no podía ser considerada penalmente responsable.

La fiscalía mantiene una postura distinta y argumenta que la mujer actuó de manera intencional, que planeó el ataque y que sabía lo que estaba haciendo.

Durante el primer juicio, ambas partes coincidieron en que Clancy estranguló a sus tres hijos el 24 de enero de 2023, en el sótano de la vivienda familiar ubicada en Duxbury, Massachusetts.

Las víctimas fueron Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, quien murió tres días después en un hospital.

Clancy permanece internada en un hospital estatal

Actualmente, Lindsay Clancy se encuentra internada en un hospital estatal de Massachusetts que brinda atención médica y psiquiátrica.

El caso generó una amplia atención pública durante las semanas que duró el primer juicio y provocó opiniones divididas sobre la responsabilidad penal de la acusada, así como sobre el papel de su estado de salud mental.

También reavivó el debate sobre la atención que reciben las mujeres que atraviesan problemas graves de salud mental después del parto.