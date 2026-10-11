Ordenan indagar a ex primera dama por supuestas drogas

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella pidió investigar a Verónica Alcocer tras revelaciones de uso de aviones oficiales.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó investigar los señalamientos de presunto narcotráfico que involucran a la ex primera dama Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro, tras señalamientos presentados por una antigua asesora que la vincula con el uso de aeronaves oficiales para el transporte de drogas y divisas hacia Venezuela.

Los señalamientos fueron formulados por Eva Ferrer, exasesora de Alcocer y antigua consejera del Gobierno saliente, en una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila. En sus declaraciones, Ferrer aseguró que Alcocer habría viajado a territorio venezolano en enero de 2023 en una aeronave oficial y regresado con 2.5 millones de dólares en efectivo.

Según el testimonio de la exfuncionaria, el empresario catalán Manel Grau le habría confirmado la presencia de sustancias ilícitas en dichos desplazamientos, además de señalar presuntos vínculos de personas del entorno de la ex primera dama con el tráfico de armas. En el marco de estas acusaciones, se documentaron registros de 149 vuelos atribuidos a Alcocer durante la anterior administración federal, en su mayoría realizados en flotas del Estado.

Acciones e investigaciones ordenadas por el Ejecutivo

Ante la gravedad de las imputaciones, el mandatario colombiano emitió instrucciones directas al mando militar a través de sus canales oficiales:

“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”.

El jefe de Estado anunció que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana investigarán al personal actual y anterior asignado al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), ubicado junto al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá.

Asimismo, el Ejecutivo solicitó la intervención formal de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y autoridades de Estados Unidos para que inicien las diligencias correspondientes dentro de sus respectivas competencias institucionales. El presidente advirtió que, de comprobarse la implicación de miembros de la Fuerza Aérea, estos serán llamados a calificar servicios de forma inmediata y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Los hechos trascienden luego de que Alcocer y Petro oficializaran su divorcio en agosto de 2026, poniendo fin a un matrimonio de 26 años.