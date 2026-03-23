Ordena Trump despliegue de ICE en aeropuertos de EUA

La medida busca reforzar seguridad ante falta de personal y salarios retenidos en medio del cierre parcial del Gobierno.

El envío de agentes del ICE a aeropuertos en Estados Unidos marca un nuevo episodio en la crisis generada por el cierre parcial del Gobierno, que ha afectado la operación del sistema de seguridad aérea y escalado la confrontación política en Washington.

¿Por qué se desplegará el ICE en aeropuertos?

El presidente Donald Trump confirmó que el despliegue comenzará este lunes, con el objetivo de reforzar las labores de seguridad ante la falta de personal en los aeropuertos.

La medida busca apoyar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes enfrentan condiciones laborales críticas tras semanas sin recibir su salario completo.

"El lunes, el ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han seguido trabajando".

¿Qué dijo Trump sobre la decisión?

El mandatario defendió el papel del ICE y lanzó críticas contra la oposición política en medio del conflicto por el financiamiento.

"Pero ojo, no importa lo bien que haga ICE, los lunáticos que lideran a los incompetentes demócratas criticarán duramente su trabajo. ¡HARÁN UN TRABAJO FANTÁSTICO!".

Un día antes, el presidente ya había adelantado la medida como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad aeroportuaria en un contexto de crisis operativa.

¿Cómo impacta el cierre del Gobierno?

El trasfondo de la decisión es el cierre parcial del Gobierno, que supera los 36 días y mantiene congelados los recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde el 14 de febrero, la falta de acuerdos entre demócratas y republicanos ha bloqueado el financiamiento, especialmente por disputas sobre política migratoria y el papel del ICE.

Como consecuencia, cerca de 65,000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo, mientras que otros trabajadores permanecen suspendidos o laborando sin pago.

La crisis ha generado escasez de personal, ya que varios agentes han recurrido a bajas médicas ante la falta de ingresos.

Esto ha provocado retrasos en aeropuertos y ha puesto en tensión al sistema de seguridad aérea, considerado parte de la infraestructura crítica del país.

¿Qué implica el despliegue del ICE?

El envío de agentes no solo busca contener el impacto operativo, sino también presionar políticamente al Congreso para desbloquear los recursos.

Mientras la Casa Blanca responsabiliza a los demócratas por frenar el financiamiento, la oposición cuestiona las políticas migratorias del Gobierno, lo que mantiene el conflicto en un punto clave para la seguridad nacional y el transporte aéreo.