Ordena jueza de EUA liberar bajo fianza a activista mexicana

Jeanette Vizguerra-Ramírez fue detenida por agentes del ICE el 17 de marzo pasado a las afueras de su lugar de trabajo al sur de Denver

Una jueza de Inmigración de Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de la activista mexicana Jeanette Vizguerra-Ramírez, quien llevaba nueve meses detenida, tras concluir que el Gobierno federal no logró justificar su detención durante una audiencia celebrada el pasado viernes.

La audiencia de fianza se realizó el 19 de diciembre, luego de que la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado ordenara que se celebrara un examen de custodia al determinar que la detención de Vizguerra se había prolongado de manera inconstitucional.

En su resolución federal, la jueza Nina Y. Wang señaló que la detención acumulaba nueve meses y que, sin una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, podía extenderse por meses o incluso años, según informaron integrantes del equipo legal de la activista mexicana.

Wang también indicó que el caso planteaba preocupaciones constitucionales serias, incluida la posibilidad de que el arresto y la detención hubieran sido motivados por represalias relacionadas con el activismo público de Vizguerra, actividad protegida por la Primera Enmienda.

De acuerdo con la información difundida por el la organización 'Comité de Servicios de Amigos Americanos' (AFSC), el tribunal federal solicitó pruebas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que sostuvieran la detención y le exigió demostrar que Vizguerra representaba un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.

Pero según la defensa, el Gobierno no logró demostrar ninguno de los dos supuestos a ojos de la magistrada.

La jueza ordenó la liberación de Vizguerra mediante una fianza de 5,000 dólares y rechazó imponer monitoreo electrónico.

La familia de la activista confirmó que planea pagar la fianza de inmediato, con apoyo del Immigrant Freedom Fund, para que Vizguerra sea liberada tan pronto como lo permita el procesamiento del caso.

Vizguerra seguirá sujeta a procedimientos migratorios mientras permanece en libertad supervisada.

La orden de fianza no resuelve sus impugnaciones de fondo a la deportación, ni los reclamos por presuntas represalias bajo la Primera Enmienda que continúan ante la corte federal.

Quién es Jeanette Vizguerra-Ramírez

Vizguerra, de 53 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 17 de marzo pasado a las afueras de su lugar de trabajo al sur de Denver. Desde entonces permanece bajo custodia federal mientras sus abogados impugnan la legalidad de su arresto mediante un recurso de habeas corpus.

Llegó a Estados Unidos en 1997 desde Ciudad de México y es madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses. Se convirtió en una figura emblemática del movimiento proinmigrante tras refugiarse en iglesias de Denver para evitar su deportación.

En 2017 fue incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.