Negó que hubiera participado adicionalmente en las pesquisas o mantenido conversaciones con los responsables de inteligencia involucrados

Dirigentes de la oposición israelí exigieron investigar si personas vinculadas con la oficina de Benjamín Netanyahu promovieron detenciones de activistas árabes mediante información falsa para respaldar denuncias de fraude en las elecciones del 27 de octubre. El despacho del primer ministro rechazó las acusaciones y defendió la actuación de su jefe de gabinete.

Los señalamientos, difundidos este domingo 15 de noviembre, se concentran en el origen de los datos que llevaron al arresto de tres activistas del partido Ra’am durante la madrugada de la jornada electoral.

Los tres fueron liberados y, hasta la información disponible, no se habían presentado cargos contra ellos.

Revisan información que llevó a los arrestos

La denuncia pública sostiene que Ido Norden, jefe de gabinete de Netanyahu, contactó a la oficina del comisionado de Policía la víspera de los comicios para advertir sobre una supuesta compra de votos en el sur del país.

Norden habría remitido después a los agentes a una fuente que trabajó en la oficina del primer ministro y mantenía vínculos con su exdirector general, Yossi Shelley. La información fue incorporada a los sistemas de inteligencia policial y precedió a los arrestos.

Según los reportes sobre el caso, la oficina de la fiscal general y la División de Investigaciones de la Policía examinan si esos datos fueron introducidos deliberadamente para provocar las detenciones.

No se ha divulgado una conclusión que acredite esa presunta maniobra.

Gadi Eisenkot pidió explicaciones a la Policía y al Shin Bet, el servicio de seguridad interior, y anunció que impulsará una comisión de investigación.

Yair Golán, dirigente de Los Demócratas, reclamó una indagatoria independiente, mientras Ra’am y la Lista Conjunta también exigieron esclarecer los hechos.

Oficina de Netanyahu niega intervención indebida

El despacho del primer ministro sostuvo que Norden recibió información sobre un posible delito y cumplió con su deber al poner a la fuente en contacto con la Policía.

Negó que hubiera participado adicionalmente en las pesquisas o mantenido conversaciones con los responsables de inteligencia involucrados.

También calificó las versiones sobre una intervención mayor como falsas y susceptibles de una demanda por difamación.

El caso no acredita una alteración del conteo de votos: lo que se busca esclarecer es si las autoridades recibieron información fabricada para detener a activistas y utilizar esos arrestos para cuestionar la legitimidad de los comicios.