En esa misma jornada, el guardacostas John Witherspoon interceptó una tercera embarcación con 22 personas en aguas del sur de California

Autoridades estadounidenses detuvieron a 81 personas durante cuatro interceptaciones de embarcaciones frente al sur de California los días 7 y 8 de noviembre. En uno de los grupos viajaban 18 ciudadanos mexicanos, incluidos tres menores de edad y al menos dos familias, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El balance, difundido este martes 17 de noviembre, reúne intervenciones de la Guardia Costera y de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de migrantes.

Interceptan tres embarcaciones durante el sábado

Las primeras acciones ocurrieron a mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando agentes interceptaron simultáneamente dos embarcaciones en las inmediaciones de la isla Catalina, frente al litoral de Los Ángeles.

Una lancha con cabina y dos motores transportaba a 18 personas, mientras que en la segunda viajaban 23. Los ocupantes quedaron bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

En esa misma jornada, el guardacostas John Witherspoon interceptó una tercera embarcación con 22 personas en aguas del sur de California. Con esa intervención, el balance del sábado llegó a 63 detenidos.

Localizan a familias mexicanas frente a Encinitas

La cuarta interceptación ocurrió la tarde del domingo 8 de noviembre. Una aeronave de patrulla marítima detectó una embarcación blanca con cabina, de entre 24 y 26 pies de longitud, que avanzaba hacia el norte desde aguas internacionales.

El John Witherspoon y una unidad marítima de CBP siguieron su trayectoria hasta que personal de la Guardia Costera le dio alcance frente a Encinitas, en el condado de San Diego.

A bordo se encontraban nueve hombres, seis mujeres y tres menores, todos de nacionalidad mexicana. Entre los pasajeros fueron identificadas al menos dos familias. Las nacionalidades de las otras 63 personas detenidas no fueron detalladas en el balance difundido.

W. Hunter Robinson, director ejecutivo de la región suroeste de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP, advirtió que las redes de tráfico exponen a sus pasajeros, incluidos niños, a travesías en embarcaciones sobrecargadas en alta mar.

El funcionario señaló que continuarán los despliegues aéreos y marítimos para detectar estos cruces. La información disponible no precisa el resultado individual de los procedimientos migratorios ni identifica posibles cargos contra los responsables de conducir las embarcaciones.