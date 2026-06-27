ONU pide a EUA investigar muertes bajo custodia del ICE

La ONU-DH instó a Estados Unidos a investigar las muertes registradas en centros del ICE y adoptar medidas para proteger los derechos de las personas migrantes

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, exhortó al gobierno de Estados Unidos a adoptar medidas inmediatas para prevenir nuevas muertes de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de realizar investigaciones independientes sobre cada uno de los casos registrados.

El funcionario expresó su preocupación por el incremento de fallecimientos en centros de detención migratoria y señaló que la falta de transparencia sobre las circunstancias de estas muertes afecta la rendición de cuentas.

Aumentan las muertes en centros de detención

De acuerdo con datos oficiales del gobierno estadounidense citados por la ONU-DH, durante los primeros seis meses de 2026 han fallecido 19 personas bajo custodia del ICE. En todo 2025 se registraron 33 decesos, mientras que en 2024 la cifra fue de 11.

Ante este panorama, Volker Türk pidió que todas las muertes sean investigadas de manera expedita, independiente, imparcial y efectiva, y que las familias de las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y garantías de no repetición.

"Hago un llamamiento para que se lleven a cabo investigaciones expeditas, independientes, imparciales y efectivas de todas las muertes ocurridas bajo custodia del ICE. Los responsables de violaciones a la ley deben rendir cuentas".

Preocupa expansión del sistema de detención

La ONU-DH indicó que estos fallecimientos ocurren en un contexto de crecimiento del sistema de detención migratoria en Estados Unidos. Actualmente, más de 60 mil personas permanecen detenidas por el ICE, frente a unas 40 mil registradas a comienzos de 2025.

Asimismo, señaló que existen planes para ampliar la capacidad de estos centros hasta alcanzar las 90 mil personas detenidas hacia finales de 2026.

El organismo advirtió que numerosas personas migrantes, incluidas familias con niñas y niños, así como personas con enfermedades, enfrentan condiciones de detención calificadas como inhumanas.

Entre las principales preocupaciones mencionó la insuficiente atención médica, la alimentación inadecuada, el hacinamiento y la exposición a brotes de enfermedades dentro de las instalaciones.

Además, señaló que existen denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y destacó que cinco de las muertes reportadas oficialmente durante 2026 fueron clasificadas como suicidios.

Solicitan fortalecer la protección de los migrantes

La ONU-DH también manifestó preocupación por la falta de información sobre el paradero de personas trasladadas entre centros de detención, situación que genera incertidumbre y angustia entre sus familiares.

El Alto Comisionado expresó además inquietud por el uso del aislamiento, al considerar que solo debe aplicarse de manera excepcional y que, cuando es prolongado o indefinido, podría constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

Türk subrayó que las autoridades estadounidenses deben priorizar alternativas a la detención y garantizar que los centros migratorios respeten los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo condiciones dignas, acceso oportuno a servicios de salud física y mental, notificación a familiares, asistencia consular, representación legal y servicios de interpretación.

Finalmente, pidió fortalecer los mecanismos independientes de supervisión de los centros de detención migratoria y condenó la deshumanización y criminalización de las personas migrantes y refugiadas, al tiempo que reiteró que nadie debe ser devuelto a un lugar donde pueda enfrentar graves violaciones a los derechos humanos o daños irreparables.