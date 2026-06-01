ONU convoca sesión urgente por ofensiva israelí en Líbano

El Consejo de Seguridad analizará este lunes la escalada militar de Israel en Líbano, tras una solicitud de Francia ante el deterioro de la situación

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará este lunes una sesión de emergencia para abordar el incremento de las operaciones militares de Israel en territorio libanés, luego de que Francia solicitara una reunión urgente ante el agravamiento del conflicto.

La convocatoria fue confirmada por Naciones Unidas y se suma a otra sesión ya prevista para discutir amenazas a la paz y la seguridad internacional, en la que inicialmente se analizarían denuncias de Rumanía sobre incursiones de drones rusos en su espacio aéreo.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la ONU continúa definiendo la agenda definitiva del encuentro, aunque se prevé la participación de representantes del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz para presentar un informe actualizado sobre la situación en la región.

Francia impulsa reunión de emergencia

La petición para convocar al máximo órgano de seguridad de la ONU fue presentada este domingo por el gobierno francés. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, argumentó la necesidad de una respuesta internacional ante la expansión de las operaciones militares israelíes dentro del Líbano.

La preocupación de París surge después de que Israel intensificara su presencia en el sur libanés y ampliara el alcance de sus acciones militares durante los últimos días.

Israel toma posición estratégica en el sur libanés

El Ejército israelí informó este domingo que logró ocupar el castillo de Beaufort, una fortaleza ubicada en una zona estratégica al norte del río Litani, considerada un punto clave para el control militar de la región.

Además, las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques contra instalaciones atribuidas al grupo chií Hizbulá en la ciudad costera de Tiro y en otras áreas del sur del país.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó la toma de Beaufort como un “hito crucial” que representa un cambio significativo en la estrategia que su gobierno mantiene respecto al conflicto con el país vecino.

La ofensiva se desarrolla en medio de un acuerdo de alto el fuego que continúa formalmente vigente entre Israel y Líbano, situación que ha generado preocupación entre diversos actores internacionales.

Durante los últimos meses, las hostilidades se han intensificado tras los ataques lanzados por Hizbulá en respuesta a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán ocurrida a finales de febrero.

Hizbulá es considerado el principal aliado regional de Irán y mantiene una fuerte influencia política y militar dentro del territorio libanés.

La reciente ocupación del castillo de Beaufort también ha despertado inquietud debido a que supera el límite geográfico que Israel había señalado previamente como objetivo de control en la zona cercana al río Litani.

Desde el inicio de la escalada militar, Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por los enfrentamientos y ha reiterado su rechazo a cualquier intento de modificación territorial por la fuerza.

El organismo internacional ha instado a Israel a respetar la denominada Línea Azul, la frontera de demarcación establecida por la ONU entre ambos países tras anteriores conflictos armados.

La reunión de este lunes buscará evaluar el impacto de las nuevas operaciones militares y analizar posibles medidas diplomáticas para evitar una mayor desestabilización en Medio Oriente.